Deux piétonnes promenant leur chien en fin de journée dimanche à Longueuil, en Montérégie, se sont fait happer par un véhicule qui a aussi percuté un lampadaire et une voiture arrêtée.

Lila Dussault La Presse

La collision s’est produite à l’angle des rues Joliette et Saint-Laurent Ouest, en plein centre-ville de Longueuil. À cette intersection achalandée, quatre voies dans les quatre directions relient des commerces, stations-service et centres commerciaux.

Vers 17 h 15 dimanche, un jeune automobiliste dans la vingtaine d’années y est entré en collision avec deux piétonnes, soit une femme adulte et une mineure. Un chien les accompagnait. Les trois personnes impliquées ont été blessées et transportées à l’hôpital. On ne craint toutefois pas pour leur vie. Le chien a aussi subi des blessures, détaille François Boucher, inspecteur-relationniste pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La voiture a aussi percuté un lampadaire et un autre véhicule immobile. Une scène a été érigée sur le lieu de l’accident et l’enquête est toujours en cours dimanche soir. Des enquêteurs du SPAL, de même que des spécialistes en reconstitution de scène, ont été dépêchés sur les lieux pour comprendre les circonstances de l’évènement.