L’embarras du choix

Le Canadien a gagné. Vous ne rêvez pas. Le Canadien a gagné à la loterie. Je sais, n’importe qui peut gagner à la loterie. D’autant plus que dans la Ligue nationale de hockey, moins tu es bon, plus tu as de chances de gagner à la loterie. Le Canadien avait donc plein de chances. Plus que n’importe qui. Et il a obtenu le premier choix au prochain repêchage, qui aura lieu le 7 juillet, à Montréal.