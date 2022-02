Les gens nés dans les années 1970 à 1990 se souviendront des écussons emblématiques jaune, orange, rouge, marron, bleu, vert, gris et blanc. Les plus âgés, des niveaux junior, intermédiaire et senior et de la mascotte Jeannot Prudent. Et les plus jeunes, du programme Aquaventure.

En 76 ans d’existence, le programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne a forgé bien des souvenirs dans la tête de plusieurs générations de nageurs. Il a surtout permis à plus 40 millions de Canadiens et de Canadiennes d’apprendre à nager, ou à mieux nager, et à se comporter prudemment dans l’eau ou près de l’eau.

C’est donc une page d’histoire qui se tournera au début de l’année 2023. La Croix-Rouge canadienne a annoncé en janvier qu’elle mettra fin à son programme de cours de natation, de sécurité aquatique et de sauvetage, passant le flambeau à la Société de sauvetage du Canada, qui offre déjà un programme de cours de natation dans d’autres provinces canadiennes.

Par communiqué, la Croix-Rouge a expliqué avoir pris cette décision en raison « des besoins humanitaires changeants, de l’évolution du marché et de l’orientation stratégique de l’organisation ». L’intensification des catastrophes, des urgences et des crises sanitaires mobilisent l’organisation, qui souhaite s’y concentrer.

76 ans d’histoire

La Croix-Rouge canadienne a lancé son programme de cours de natation en 1946, à une époque où le taux de noyade était particulièrement élevé au Québec. On comptait 1000 noyades par année, contre environ 500 aujourd’hui pour une population trois fois plus nombreuse. Les branches de la Croix-Rouge avaient pour tâche de recenser le nombre d’enfants qui ne savaient pas nager dans leur collectivité. Et en région rurale, ils étaient nombreux.

Pendant longtemps, le programme de la Croix-Rouge proposait les niveaux préjuvénile, juvénile, junior, intermédiaire et senior. Bien des gens se souviendront du personnage de Jeannot Prudent, le visage du programme dans les années 1960 et 1970.

Directeur général de la division du Québec de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins se rappelle bien les premiers cours de natation qu’il a suivis, à 9 ou 10 ans, dans une piscine de Sainte-Agathe, dans les Laurentides. « Je demandais à ma mère de coudre sur mon maillot de bain l’écusson du dernier niveau que j’avais complété », raconte M. Hawkins, fier que son organisation prenne aujourd’hui la relève.

Le système de couleurs (de jaune à blanc) a été introduit en 1981, et les programmes Aquabambin et Aquaventure, en 1996. Une autre refonte a été faite en 2005, avec les programmes préscolaire et junior 1 à 10.

Contexte difficile

La passation survient dans un contexte difficile pour le monde de la sécurité aquatique. Au Québec, la pandémie a mené à une diminution significative du nombre de jeunes ayant suivi leurs cours de moniteur de sécurité aquatique (offerts par la Croix-Rouge) et de surveillant-sauveteur (offerts par la Société de sauvetage). Les mesures sanitaires ont également perturbé le parcours aquatique de bien des jeunes.

La Société de sauvetage du Canada se dit prête à relever le défi, avec bon espoir que la transition fera doubler la participation aux cours de natation, de sauvetage et de leadership. « On est convaincus que ce sera bénéfique dans la relance pour former des sauveteurs et des moniteurs de natation », indique Raynald Hawkins.

La Société de sauvetage offre déjà son programme de natation Nager pour la vie depuis près de 20 ans dans d’autres provinces canadiennes, mais pas encore au Québec. Le cursus est sensiblement le même que celui de la Croix-Rouge, avec 3 niveaux pour les tout-petits, 5 pour les enfants de 3 à 5 ans, et 10 pour ceux de 5 ans et plus.

Avis aux nostalgiques : les enfants continueront à recevoir des écussons.

Dans la version de cet article publié dans La Presse+, nous indiquions que le programme de la Société de sauvetage s’appelait Apprendre à nager. Il s’agit plutôt de programme Nager pour la vie. Nos excuses.