De la pluie verglaçante compliquera les déplacements des automobilistes au Québec samedi, prévient Environnement Canada. De forts vents pourraient également causer des pannes de courant samedi soir.

Coralie Laplante La Presse

Les chutes de pluie verglaçante commenceront tôt le matin. Dans le courant de la journée, une hausse des températures transformera la pluie verglaçante en pluie.

Dans les secteurs situés au sud du fleuve Saint-Laurent, tels que l’Estrie ou la Montérégie, « on va avoir une période assez brève de pluie verglaçante, alors que les températures vont augmenter assez rapidement en raison des vents du sud », explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Dans la grande région de Montréal, de 2 à 5 mm de pluie verglaçante sont attendus avant que la température ne se réchauffe.

Les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, dont l’Outaouais et les Laurentides, doivent anticiper un épisode prolongé de pluie verglaçante. « Avec les vents du nord-est, ça risque d’être froid un peu plus longtemps, et l’accumulation va se faire sur une période plus longue. C’est là qu’on aura les accumulations les plus importantes de pluie verglaçante », poursuit Simon Legault. De 2 à 6 mm de pluie verglaçante se déverseront sur ces secteurs.

Environnement Canada invite les conducteurs à la prudence, puisque les chaussées seront glissantes, avant que la hausse des températures ne fasse fondre le verglas.

Certains secteurs connaîtront un bref épisode de neige avant que la pluie verglaçante ne se change en pluie, dont les régions des Hautes-Laurentides, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.

Les précipitations seront causées par une dépression en provenance de l’État du Colorado, aux États-Unis. « Ça amène un certain apport d’air assez doux du sud des États-Unis, ce qui permet cette pluie ou cette pluie verglaçante », précise Simon Legault.

De forts vents samedi soir

Le système de précipitations laissera derrière lui de forts vents, qui pourraient entraîner des pannes de courant au Québec samedi soir. « On parle de rafales de 80 à 100 km/h dans la vallée du Saint-Laurent », indique le météorologue.

« Même si le verglas va probablement avoir eu le temps de fondre ou de se décrocher des arbres avant que les vents s’élèvent […], juste la force des vents, qui va être beaucoup plus [importante] que lundi et mardi, va probablement occasionner des bris de branches et des pannes de courant », poursuit Simon Legault. Il appelle les conducteurs à être prudents lors de leurs déplacements.

Les vents continueront à faire rage jusque dans la nuit, et se déplaceront jusqu’à l’est du Québec, où ils engendreront des rafales dimanche.

De la neige pour Noël ?

Est-ce que les Québécois profiteront d’un Noël blanc cette année ? Dans certaines régions, par exemple au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Sept-Îles, oui, indique Simon Legault. Toutefois, il est impossible de répondre à cette question avec certitude en ce qui concerne le sud du Québec, souligne le météorologue.

Des températures au-dessus des normales de saison sont attendues cette semaine. Toutefois, dans le courant de « la fin de semaine prochaine, il y aura un retour des températures plus saisonnières, donc assez froides pour générer de la neige », rapporte M. Legault. Il est possible que le sud du Québec reçoive de la neige durant la semaine précédant Noël, mais il ne s’agirait pas d’une grande quantité, prévient le météorologue.