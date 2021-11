(Vancouver) La Colombie-Britannique se prépare à recevoir davantage de pluie après que des coulées de boue et des inondations ont dévasté certaines parties de la province.

La Presse Canadienne

Environnement Canada prévoit que jusqu’à 150 millimètres de pluie pourraient inonder la côte centrale de la Colombie-Britannique et certaines parties de l’île de Vancouver jusqu’à mercredi, provoquant possiblement une accumulation d’eau sur les routes et des inondations dans les zones basses.

Jusqu’à 60 millimètres sont prévus pour Vancouver et Abbotsford, avec jusqu’à 80 millimètres attendus sur des sections de la Sunshine Coast et de la région métropolitaine de Vancouver, y compris Surrey et Langley, et jusqu’à 120 millimètres près des montagnes de la côte nord et de Squamish.

La fonte des neiges pourrait augmenter le ruissellement et les inondations, car des températures plus douces sont attendues à des altitudes plus élevées.

Avalanche Canada affirme que les puissantes tempêtes des deux dernières semaines ont créé des conditions dangereuses dans la plupart des chaînes de montagnes de la Colombie-Britannique.

L’organisation a publié un avertissement indiquant un « cycle d’avalanches de plus en plus dangereux », car un système de rivières atmosphériques apporte de la neige suivie de fortes pluies dans de nombreuses régions.

Avalanche Canada évalue le risque d’avalanche d’élevé à extrême sur les côtes sud et nord-ouest et sur les montagnes de l’est de la Colombie-Britannique, de Chetwynd au sud jusqu’à Castlegar.

Les gens doivent rester à l’écart des endroits à risque, car des avalanches « devraient descendre jusqu’au bout de la vallée avec l’arrivée de cette troisième rivière atmosphérique », a déclaré l’organisation.

Chacun des trois systèmes météorologiques qui ont frappé la province depuis la mi-novembre a déversé de grandes quantités de neige à des altitudes plus élevées avant de se transformer en pluie. Environnement Canada affirme que la dernière tempête poussera le niveau de congélation à 3000 mètres d’altitude, ce qui fera fondre de la neige qui s’ajoutera à la pluie qui est prévue en Colombie-Britannique.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que son ministère surveille attentivement les conditions dans les régions durement touchées de Merritt et d’Abbotsford, mais se concentre également sur les dangers d’inondation et de glissement de terrain auxquels sont confrontées d’autres communautés côtières, en particulier la vallée de Bella Coola.

Dans la région d’Abbotsford, les inondations causées par les tempêtes précédentes ont déjà dévasté les basses terres agricoles, mais le maire Henry Braun a déclaré lundi que sa communauté avait renforcé les digues et protégé les infrastructures.

Les niveaux d’eau du fleuve Nooksack dans l’État de Washington baissaient lentement mardi, soulageant la pression sur les digues qui protègent les autoroutes et les terres agricoles du côté canadien de la frontière, a déclaré le maire Braun.