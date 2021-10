Éducation

Évacuer le fait religieux, une erreur, selon de futurs enseignants

L’abolition du cours Éthique et culture religieuse au primaire et au secondaire et son remplacement en 2023 par Culture et citoyenneté québécoise a fait beaucoup couler d’encre au cours de la dernière semaine. Qu’en pensent ceux qui en sont aux premières loges, à savoir ceux en train de faire un baccalauréat pour devenir enseignant de cette matière en pleine mouvance ?