Michel Nadeau, ancien journaliste et ex-directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques

Michel Nadeau n'est plus

L’ancien journaliste et ex-directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), Michel Nadeau, n’est plus. Il est décédé mardi entouré de sa famille.

Alice Girard-Bossé La Presse

« C’était un être exceptionnel. Il pensait toujours aux autres. Il ne pensait jamais à lui. Si je réussis à être la moitié de l’homme qu’il a été, je vais être très très fier de moi », a témoigné à La Presse son fils Philippe Nadeau.

« On est sous le choc. On savait qu’il était malade depuis un certain temps. C’était un être profondément attachant », a affirmé Francois Dauphin, directeur général de l’IGOPP.

Après des études en sciences politiques et l’obtention d’un MBA de l’université Laval, Michel Nadeau s’est joint en 1993 au quotidien Le Devoir comme journaliste, puis ensuite comme éditorialiste.

Il a ensuite occupé différentes fonctions à la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec dont celle de président de CDP Capital pendant 20 ans.

En 2005, il a créé avec Yvan Allaire, l’Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP), un organisme unique en Amérique du Nord œuvrant à la fois à la recherche et à l’amélioration de la supervision des organisations.

Il était membre de différents conseils d’administration de sociétés privées et d’organismes sans but lucratif.