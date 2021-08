Environnement

Planète bleue, idées vertes

Drainage des terres agricoles : laisser la nature faire le travail

L’entretien des petits cours d’eau en milieu agricole est un éternel recommencement qui coûte cher et qui ne règle pas les enjeux écologiques liés à l’érosion des terres. Dans la MRC de Brome-Missisquoi, on délègue de plus en plus la tâche à la nature.