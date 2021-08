Actualités

Des dizaines d’acres « prêtés » à une jeune agricultrice

Jacques-André Dupont et Janic Gosselin font partie de ces nombreuses personnes de la ville qui ont acheté une maison de campagne sur une terre zonée agricole sans avoir l’intention de l’exploiter. Et puis, un jour, ils ont voulu encourager des jeunes de la relève. Mais on ne s’improvise pas mécène agricole. Quel projet choisir ? De quelle façon doit-on soutenir des aspirants producteurs ? Voici l’histoire de leur apprentissage et du projet qu’ils ont appuyé.