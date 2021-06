La tornade soufflait des vents de 180 à 200 km/h et a parcouru trois kilomètres, selon Environnement Canada.

Il suffit de marcher cinq minutes à l’angle du Croissant Nelligan et de l’avenue de Louvain pour constater l’étendue des dégâts.

« On n’aurait pas dû s’éterniser »

Bardeaux soufflés, arbres déracinés, amas de débris et surtout, mines désemparées d’un voisinage qui n’a pas fermé l’œil de la nuit. Frappés par une tornade de catégorie 2, des résidants de Mascouche se réveillent dans les décombres mardi matin. Plusieurs sont attristés par la perte de leur voisin Jacques Lefebvre, mort dans l’évènement destructeur.

Mayssa Ferah La Presse

Il suffit de marcher cinq minutes à l’angle du Croissant Nelligan et de l’avenue de Louvain pour constater l’étendue des dégâts. Les passants en pyjama, les bras croisés, enjambent des chaises de patio, des bouts de toit et un panier de basket à moitié détruit.

Michel Vachon ramasse les nombreux débris dans sa cour arrière d’un air stoïque. Son vaste terrain gazonné fait face à un champ de soya parsemé d’objets en tout genre : un sac de farine, un divan éventré, une pelle, un morceau vélo tordu. « Moi, j’ai perdu juste du matériel. Jacques, lui, il a perdu la vie », dit-il en pensant à son voisin des 30 dernières années.

M. Vachon et Jacques Lefebvre, un retraité de 50 ans, faisaient des travaux dans la cour avant que la tornade ne surgisse. « En rétrospective, on n’aurait pas dû s’éterniser. J’ai des regrets. Je suis rentré un peu plus tôt. Lui, il a attendu cinq secondes. Un cinq secondes de trop. »

Au lendemain du drame, des branches d’arbres se balancent avec douceur, poussés par un vent léger. Rien de comparable à la tornade de catégorie 2 survenue lundi après-midi. On parle de vents ravageurs soufflant de 180 à 200 km/h et parcourant trois kilomètres, selon Simon Legault. « Ce n’est pas énorme comme trajectoire. Mais en milieu plus urbain, ça fait des ravages », souligne le météorologue d’Environnement Canada.

À titre d’exemple, la tornade survenue à Gatineau en 2018 était de catégorie 3.

Mourir dans une tornade est peu commun au Québec. « On recense une mort en 1984 à Blue Sea Lake, en Outaouais, et en 1975 à Bonaventure, mais on ne garde pas vraiment ces statistiques. Ça reste très, très rare au Québec. »