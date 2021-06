Les bars, brasseries et tavernes peuvent désormais ouvrir leurs portes, en respectant certaines conditions, notamment se limiter à 50 % de la capacité maximale prévue sur leur permis d’alcool.

Dès lundi, les bars pourront servir de l’alcool jusqu’à minuit et fermer à deux heures. Jusqu’à maintenant, les établissements devaient cesser la vente d’alcool à 23 h et fermer à minuit.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Avec l’accord de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce l’adoption d’un arrêté ministériel visant à permettre aux bars situés dans les régions aux paliers vert et jaune de servir de l’alcool jusqu’à minuit et de fermer à deux heures, a déclaré le gouvernement du Québec en fin d’après-midi lundi dans un communiqué. Il est à noter que les restaurants pourront aussi servir de l’alcool jusqu’à minuit. »

Cette mesure entre en vigueur dès lundi soir.

« À la suite de nos interventions auprès du cabinet du premier ministre Legault, notre proposition initiale d’une fin de la vente d’alcool repoussée à minuit et d’une fermeture une heure plus tard voire plus, semble avoir été prise en compte », s’est réjouie l’Association Restauration Québec (ARQ) sur leur page Facebook.

Rappelons qu’au palier jaune, les occupants de deux résidences par table sont permis. Au palier vert, les occupants de trois résidences par table ou 10 personnes de résidences différentes peuvent manger à la même table.