Chronique

Actualités

De l’imprévisibilité

​En mars 2020, nous vivions, tous, nos vies organisées à l’avance. Comme d’hab. Chacune de nos activités occupait une case de notre calendrier. Gym le matin. Bureau et école le jour. Restaurant le vendredi soir. Sports et spectacles le samedi. Visite des parents le dimanche. Voyage à l’extérieur en mai. Fin des classes en juin. Vacances à la mer en juillet. Rentrée en septembre. Escapade à New York à l’Action de grâce. Noël dans notre famille. Jour de l’An dans la famille de l’être aimé. Tout était déjà booké. Planifié. On n’avait pas besoin de penser. On avait juste à faire ce qui était prévu. À exécuter.