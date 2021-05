Insolite

Cuite sur le volcan Pacaya

La pizza volcanique : une éruption de saveur

Dans une cuisine à ciel ouvert improvisée sur des roches volcaniques acérées, le chef David Garcia étale la pâte et dispose garniture et ingrédients pour créer une pizza qu’il placera dans un four unique : une rivière de lave coulant du volcan Pacaya, au sud du Guatemala. Ce chef cuisinier ne craint pas la chaleur et il prépare ce qui est peut-être l’unique pizza volcanique au monde.