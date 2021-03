La GRC reconnaît avoir appliqué des lois et des politiques racistes

(Ottawa) Les agents de la GRC ont appliqué des lois et des politiques racistes et discriminatoires, certains évènements laissant des séquelles générationnelles, et ils devraient faire mieux à l’avenir, a reconnu mercredi la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki.