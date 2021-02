Stéphane Laporte Chronique

Être le coach du Canadien

Tous les amateurs de hockey du Québec savent très bien qu’ils n’ont pas le talent pour prendre la place des joueurs du Canadien. Même quand les Glorieux d’antan en arrachent. On aurait aimé avoir le tir de Weber, mais on ne l’a pas. On aurait aimé avoir le coup de patin de Paul Byron, mais on ne l’a pas. On aurait aimé avoir l’agilité de Carey Price, mais on ne l’a pas. C’est réglé dans notre tête. Ils sont meilleurs que nous. On n’est pas du même calibre.