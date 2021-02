La direction du CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal a confirmé le décès des deux jeunes femmes, évitant cependant de parler de la cause des décès.

Deux jeunes intervenantes à l’emploi de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal se sont enlevé la vie lundi, créant un choc immense dans l’organisation.

Katia Gagnon

La Presse

La direction a rencontré les employés mercredi matin pour leur faire la triste annonce. La première intervenante oeuvrait aux services externes destinés aux adolescents. Elle avait 26 ans. La seconde, âgée de seulement 23 ans, travaillait à l’application des mesures. On ignore si les deux jeunes femmes se connaissaient.

En matinée, deux sources ont contacté La Presse pour déplorer le drame. La direction du CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal a confirmé le décès des deux jeunes femmes, évitant cependant de parler de la cause des décès.

« On ne peut pas confirmer de quelle façon ces deux intervenantes sont décédées, mais on confirme leur décès. Nous sommes dévastés par cette nouvelle, qui crée une onde de choc dans tout l’établissement. Tout le support sera bien sûr offert à nos équipes et aux familles », dit Jocelyne Boudreault, porte-parole du CIUSSS.

« C’est une tragédie », lance la première source qui nous a contactés, qui a requis l’anonymat. « Les gens sont très affectés, à la grandeur de l’organisation. Il y a eu des rencontres virtuelles dans toutes les équipes, des cellules de crise en quelque sorte. »

« Je trouve ça vraiment préoccupant, et ça illustre bien le contexte dans lequel on travaille », dit le second intervenant qui nous a contactés. Il a lui aussi réclamé la confidentialité. Ces deux personnes craignent les conséquences sur leur emploi si elles abordent ouvertement ces questions délicates qui touchent leur employeur.

Ces deux sources soulignent que la situation est particulièrement critique à l’application des mesures, un secteur de la DPJ de Montréal où, en date de décembre dernier, il manquait quelque 35 intervenants. En moyenne, les intervenantes qui œuvrent dans ce secteur ont une charge de cas de 12 à 15 familles. « C’est le reste de l’équipe qui prend charge et ça amène une lourdeur incroyable », poursuit notre seconde source.

« À l’application des mesures, les équipes se vident et ne se remplissent pas », renchérit le premier intervenant qui nous a contactés. « Quand tu suis dix, douze, quinze familles, qu’il faut les suivre à la trace, que tu es toujours en urgence, qu’il y a de l’hostilité… Souvent, lorsqu’elles sont plongées là-dedans, les jeunes intervenants, elles craquent. »

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, appelez le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553). Un intervenant en prévention du suicide est disponible pour vous 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous pouvez aussi consulter le site commentparlerdusuicide.com.