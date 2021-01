(Spirit River) Quatre personnes ont péri dans un accident d’hélicoptère dans le nord-ouest de l’Alberta, a annoncé la GRC, samedi.

La Presse Canadienne

Le détachement de Spirit River a indiqué que l’appareil, un Robinson R44, avait émis un signal d’urgence au jour de l’An.

Les policiers sont intervenus et ont découvert que l’hélicoptère s’était écrasé dans le champ d’un fermier, a indiqué un porte-parole du corps policier, le sergent Shawn French.

Les quatre personnes qui étaient à son bord ont perdu la vie, a-t-il ajouté.

La GRC a indiqué qu’elle avait établi un périmètre de sécurité. Les policiers attendent l’arrivée d’enquêteurs de Nav Canada.

Le sergent French dit croire que les quatre victimes ont été identifiées. Toutefois, il n’a pas révélé leur nom, leur genre et leur ville de résidence.

Il ne pouvait pas non plus indiquer les causes possibles de l’accident.

« L’enquête est en cours, a déclaré le sergent French. Nos policiers ont établi un périmètre de sécurité et se demeurent sur les lieux. »

Spirit River est une localité située à environ 500 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton.