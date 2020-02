La prudence est mise sur les routes des régions de Québec, Lanaudière, Lachute, Saint-Jérôme, des Laurentides et de la Mauricie qui recevront chacune entre 15 et 20 centimètres dès aujourd’hui, selon Environnement Canada.

Mayssa Ferah

La Presse

La neige débutera tôt sur les régions de l’ouest, puis se propagera vers celles du centre de la province vers la mi-journée. Les précipitations cesseront en fin de soirée.

L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. La visibilité peut être réduite par moments dans la neige forte.

À Gatineau, de mauvaises conditions routières hivernales sont probables en raison des 10 centimètres de neige qui s’accumuleront au sol. La visibilité pourrait être réduite mardi matin. « L’heure de pointe du matin et celle de l’après-midi seront difficiles. On recommande aux automobilistes de prévoir plus de temps pour atteindre leur destination », avertit Environnement Canada.

Les résidents du Grand Montréal et de l’Estrie pourraient également recevoir une bordée de neige qui ne dépassera pas 5 centimètres, rapporte Environnement Canada. Le tout sera accompagné de rafales de vent allant jusqu’à 60 km/h. Les précipitations se transformeront en averses de pluie en mi-journée.

