Bombardier: le train est parti

Bombardier met un terme à sa dramatique cure minceur avec le plus gros morceau : sa division ferroviaire. La vente de Bombardier Transport à la française Alstom - qui a confirmé lundi la tenue de discussions entre les deux entreprises - pour environ 7 milliards US pourrait être annoncée dès lundi et fera de la Caisse de dépôt le plus grand actionnaire du géant nouvellement créé. Voici ce qu’il faut savoir.