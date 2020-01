La Fédération des femmes du Québec a publiquement pris ses distances de sa présidente, Gabrielle Bouchard, même après qu’elle ait présenté ses excuses à la suite d’un tweet controversé.

Louise Leduc

La Presse

Mardi matin, Gabrielle Bouchard écrit sur Twitter : « Les relations de couple hétérosexuel sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est temps d’avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. »



Devant le tollé suscité par ses propos, Mme Bouchard a présenté ses excuses.

« C’est un tweet qui se voulait sarcastique. J’ai raté la cible », a-t-elle dit en entrevue à La Presse.

Ce qu’elle voulait mettre en lumière, a-t-elle expliqué, c’est à quel point « les féminicides surviennent dans le cadre de relations intimes entre les hommes et les femmes ».

Mme Bouchard a expliqué avoir compris après coup que les tweets et le sarcasme font mauvais ménage. Elle a aussi souligné qu’elle présentait ses excuses parce qu’elle comprenait que même si ses propos avaient été publiés sur son compte personnel, cela se répercute sur l’organisme qu’elle préside.

Cela n’a pas suffi à la Fédération des femmes du Québec qui, après les excuses, a néanmoins pris ses distances de sa présidente en fin d’après-midi par voie de communiqué.

« Nous tenons à préciser que la Fédération des femmes du Québec, son conseil d’administration, son équipe et ses membres n’endossent pas ces propos, qui ont été émis en son nom propre et non au nom de l’organisation », est-il écrit.



La Fédération des femmes du Québec a réitéré que toutes ses communications officielles passent exclusivement par le site internet de l’organisation.

Au cours de la journée, les propos de Mme Bouchard ont fait beaucoup réagir.

« Les propos de Mme Bouchard sont inacceptables, a dit Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine. Prendre la parole publiquement pour faire avancer la cause des femmes est un privilège qui vient avec des responsabilités », a-t-elle écrit sur Twitter.

Pierre Arcand, chef intérimaire du Parti libéral du Québec, a relevé que Mme Bouchard n’en est pas à sa première intervention « hautement douteuse ».

« La Fédération des femmes devrait normalement être le porte-parole des femmes du Québec, a poursuivi M. Arcand. Clairement, les dernières choses que j’ai vues de cette fédération-là vont la marginaliser passablement. […] Je crois qu’actuellement, c’est un organisme qui m’apparaît plutôt être marginal ».

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, a pour sa part dit qu’il revient à Mme Bouchard de s’expliquer à ses membres. Elle a cependant rappelé que lorsqu’elle était à la Fédération des femmes du Québec, du temps de Françoise David, l’organisme donnait plus « dans des actions de type de la marche mondiale [contre la pauvreté] ».

La députée libérale Hélène David a quant à elle dit qu’« il y a de meilleures façons d’attirer l’attention ».

– Avec Fanny Lévesque