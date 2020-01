Au cours de l’année, et grâce au soutien de nos lecteurs, de nos contributeurs et de nos annonceurs, nos équipes ont travaillé sur plusieurs initiatives inspirantes visant à promouvoir le journalisme de qualité. Nous vous présentons aujourd’hui notre premier rapport d’activités, qui se veut un bilan des réalisations de l’entreprise et de ses artisans en 2019.

Pierre-Elliott Levasseur

La Presse

Consultez le premier rapport d’activités de La Presse

Situation financière de l’entreprise

En mai 2018, nous vous avons annoncé que La Presse innovait une fois de plus en modifiant son modèle en structure à but non lucratif. Cette transformation a permis à l’entreprise de diversifier ses revenus en obtenant des contributions de ses lecteurs, de l’aide publique annoncée par les gouvernements fédéral et provincial, en plus de ses revenus publicitaires.

Nous sommes en attente de notre statut d’organisme de bienfaisance, qui permettra à la Fondation La Presse d’obtenir ses premiers dons de grands donateurs. Les démarches ont été entreprises avec l’Agence du revenu du Canada et nous comptons obtenir ce statut en 2020.

Puisque le succès de notre modèle d’affaires repose sur un désir commun de trouver une solution pérenne à la crise sans précédent qui frappe les médias écrits, nous publierons samedi prochain, le 1er février, un dossier qui fait le point sur la situation financière de l’entreprise. Je tiens à profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité.