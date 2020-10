(Québec) Le premier ministre François Legault présentera au nom du gouvernement des excuses officielles à la famille de Joyce Echaquan dès mardi après-midi au Salon bleu. Les funérailles de l’Atikamekw sont célébrées au même moment à Manawan.

Fanny Lévesque

La Presse

Après avoir affirmé lundi qu'il était prêt à présenter des excuses à la famille de Joyce Echaquan, à la demande des chefs atikamekw, le premier ministre a annoncé sur Twitter qu'il s'excusera au nom du gouvernement dès mardi après-midi au Salon bleu. Dans un tweet, il souligne que la mère de famille de 37 ans est «décédée dans des circonstances horribles puisque le service public québécois a failli à son devoir envers elle».

Lundi, M. Legault avait précisé que son gouvernement cherchait «à trouver le bon moyen» pour présenter des excuses. Lui et la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, avaient rencontré les chefs atikamekw un peu plus tôt à Montréal dans la foulée de la mort de Mme Echaquan.

M. Legault a indiqué lundi que son gouvernement s’assurerait qu’une « formation culturelle » soit offerte au personnel de l’hôpital de Joliette, mais aussi à tous les employés de l’État québécois. Une campagne de sensibilisation sera également lancée en collaboration avec les Atikamekw pour lutter contre le racisme.

Québec a ordonné une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur le décès de Joyce Echaquan, qui est morte le 28 septembre dernier sous les insultes racistes du personnel infirmier à son chevet à l'hôpital de Joliette. Une infirmière et une préposée aux bénéficiaires ont déjà été congédiées par l'établissement qui a aussi ouvert une enquête interne.

La famille a retenu les services de l'avocat Me Jean-François Bertrand pour «réclamer justice». Me Bertrand entend notamment déposer une plainte à la Sûreté du Québec ainsi qu’à l’Ordre des infirmières. Le dépôt d’une poursuite au civil contre l’hôpital de Joliette pourrait survenir après l’enquête publique, a-t-il précisé lundi en entrevue à La Presse.