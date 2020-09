Patrick Lagacé Chronique

Ça va mal finir

On a appris plus tôt cette semaine que Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois (PQ), avait porté plainte pour des menaces qui lui avaient été faites sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant, des menaces visaient François Legault. Il ne se passe plus une semaine sans qu’un élu n’appelle la police pour des menaces.