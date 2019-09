(Val-d’Or) Le président de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Jacques Viens, lance un appel sans équivoque au gouvernement du Québec : «Le temps est venu d’agir».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Dans un rapport accablant pour l’État québécois publié lundi, le juge à la retraite détaille en plus de 500 pages 142 «appels à l’action» pour rétablir un lien de confiance entre les nations autochtones et le Québec.

«Le défi est immense, écrit M. Viens. Il est inutile de le nier. Les forces vives émanant de toutes parts, et exprimées dans le cadre de nos travaux, m’encouragent toutefois à croire que le changement est possible.»

«Maintes fois par le passé, les Premières Nations et les Inuits du Québec en ont appelé à notre humanité pour mettre un terme à la douleur assourdissante de leurs peuples et redonner un nouvel élan à nos relations. Les problèmes, comme les solutions envisagées pour y remédier, sont connus. Le temps est venu d’agir», poursuit-il.

Comme le révélait La Presse, lundi matin, M. Viens exige du gouvernement Legault qu’il confie au Protecteur du citoyen le mandat de surveiller la mise en place des recommandations formulées dans son rapport. À Val-d’Or, Québec a déplacé trois ministres pour l’occasion : Sylvie D’Amours (Affaires autochtones), Geneviève Guilbault (Sécurité publique) et Lionel Carmant (Services sociaux).

De la discrimination systémique

La commission Viens conclut sans détour que les peuples autochtones sont victimes au Québec de «discrimination systémique». Cette forme de discrimination, explique-t-on, est la combinaison d’une discrimination directe (soit le traitement différencié d’une personne sur la base de son appartenance à un groupe particulier) et d’une discrimination indirecte (les effets préjudiciables de l’application de lois, de politiques ou de pratiques institutionnelles sur un groupe ou une personne).

«En dépit de certains efforts d’adaptation et d’une volonté manifeste de favoriser l’égalité des chances, de nombreuses lois, politiques, normes ou pratiques institutionnelles en place sont source de discrimination et d’iniquité au point d’entacher sérieusement la qualité des services offerts aux Premièrs Nations et aux Inuits», peut-on lire dans le rapport Viens.

«Dans certains cas, ce manque de sensibilité se solde même par l’absence pure et simple de services, laissant des populations entières face à elles-mêmes et sans possibilité d’agir pour remédier à la situation», poursuit-on.

Sur la relation entre les Autochtones et les corps policiers du Québec, le juge à la retraite Jacques Viens rappelle les nombreux témoignages troublants qu’il a entendus lors des auditions de la commission.

Une personne de la nation innue a notamment raconté avoir été incarcérée au poste de police local dans une cellule pendant huit heures après avoir été battue par trois policiers. Une femme de Val-d’Or a également raconté avoir été plaquée au sol, le visage écrasé et maintenu dans la neige par la botte d’un policier, qui pesait si fort que sa boucle d’oreille s’est incrustée dans sa peau.

«Mis à part un cas survenu à Schefferville, aucune accusation n’a été déposée par le [Directeur des poursuites criminelles et pénales] eu égard aux événements ayant fait l’objet d’une enquête par le SPVM», rappelle M. Viens.

Le commissaire a toutefois rappelé qu’une observatrice indépendante a jugé en novembre 2016 que l’enquête du corps policier montréalais avait été effectuée de façon intègre et que l’absence de poursuites «ne signifie pas pour autant que les événements allégués n’ont pas eu lieu».

Des lacunes en protection de la jeunesse

En matière de protection de la jeunesse, la commission Viens rapporte plusieurs lacunes et incompréhensions entre les nations autochtones et la DPJ, résultant en plusieurs problèmes. De nombreux témoins ont notamment affirmé lors des audiences que les placements d’enfants autochtones en familles allochtones perpétuaient de nos jours les effets des anciens pensionnats.

La commission Viens propose entre autres d’enchâsser dans la loi sur la protection de la jeunesse «la nécessité de mettre en place un conseil de famille dès qu’un enfant autochtone est visé par une intervention en protection de la jeunesse, que celui-ci soit à risque d’être placé ou non.»