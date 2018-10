SQDC: du pot pour un jeune de 16 ans

Les règles édictées par la Société québécoise du cannabis (SQDC) pour éviter que les mineurs aient accès au cannabis sont très faciles à contourner, a constaté La Presse avec l'aide de Julien, un cobaye de 16 ans, qui a commandé des produits de la SQDC sur le web et les a récupérés au comptoir postal de son quartier sans le moindre problème.

Le jour même de la légalisation du cannabis, le 17 octobre, Julien - nous lui avons donné un pseudonyme afin de protéger son identité - s'est rendu pour nous sur le site de la SQDC afin de faire sa commande. Deux joints préroulés de marque Aurora, qui sont, à 10,90 $, l'un des produits les moins chers de la SQDC. Il a bien sûr menti sur son âge, devançant sa date de naissance dès son entrée sur le site. Plutôt que 2002, il a inscrit 1999.

Pour commander, il faut bien sûr avoir accès à une carte de crédit, ce que n'ont pas la plupart des mineurs. Cependant, nous avons tablé sur le fait qu'il aurait pu « emprunter » la carte de ses parents, ou encore d'un frère ou d'une soeur aînés. Julien a donc fait sa commande le 17 octobre, avec un délai de livraison de deux à cinq jours ouvrables.

Le mardi suivant, la commande est arrivée. Le facteur a réclamé la présence de Julien. Lorsqu'on lui a répondu qu'il n'était pas sur place, le facteur a erronément indiqué qu'il lui était impossible de livrer le colis, puisque le client devait obligatoirement être présent et montrer une carte d'identité établissant son âge. Le carton d'absence a donc été laissé au domicile de Julien.

Quelques jours plus tard, l'adolescent s'est présenté au comptoir de Postes Canada de son quartier, dans le nord de Montréal. Lorsqu'il a donné le carton d'absence laissé par le facteur, on lui a demandé une pièce d'identité. Il a présenté sa carte d'assurance maladie, où la date de naissance était évidemment visible. La commis lui a tout de même remis son paquet, en lui faisant signer dans un espace où la mention « 18+ » était pourtant bien en évidence.

Julien a donc pu repartir, sans plus de questions, avec ses deux joints préroulés. « J'ai été vraiment surpris qu'elle me donne mon colis après avoir vu ma carte d'assurance maladie », a-t-il dit au sortir du comptoir postal. Précisons que nous n'avons évidemment pas laissé le cannabis entre les mains du jeune homme : le produit a été remis à La Presse.

« INACCEPTABLE », DIT LA SQDC

« C'est une situation inacceptable », a déclaré d'emblée Mathieu Gaudreault, porte-parole de la SQDC, interrogé par La Presse sur cette situation. « La question de l'éthique de vente est au coeur de notre mandat. Tous nos mandataires ont reçu des consignes très claires au sujet de la validation de l'âge. Nous avons des attentes très élevées envers nos mandataires. Ils ont été mis au courant de l'importance de cet enjeu et on va le leur rappeler. »

L'appel d'offres de la SQDC, remporté par Postes Canada, précise clairement que l'adjudicataire doit effectuer « la validation en tout temps de la preuve d'âge avant de remettre le colis au client ou à la personne majeure mandatée à la récupération du colis au nom du client ». On précise que les pièces admises sont le permis de conduire, le passeport ou la carte d'assurance maladie.

« L'adjudicataire doit s'assurer de respecter cette exigence névralgique et nous entendons effectuer des audits nécessaires en ce sens. » - Mathieu Gaudreault, porte-parole de la SQDC

Le colis aurait pu être reçu au domicile de l'adolescent par n'importe quel adulte de plus de 18 ans, précise Mathieu Gaudreault. « Le mandataire n'a pas le droit de le laisser dans la boîte aux lettres ou sur le balcon. Mais il peut le laisser entre les mains de toute personne qui a plus de 18 ans. »

Rien sur le colis ne peut laisser croire à des parents qui répondraient à la porte que le paquet provient de la SQDC et pourrait donc contenir du cannabis. Cependant, l'espace de signature sur le colis porte la mention 18 ans et plus. C'est cette mention qui peut indiquer aux parents que leur enfant mineur a commandé quelque chose auquel il n'aurait pas dû avoir accès, indique M. Gaudreault.

Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre la ligne médias de Postes Canada, afin de recueillir ses commentaires sur la situation. L'organisme nous a d'abord envoyé un courriel qui indiquait que Postes Canada « prenait cette situation très au sérieux », nous promettant une entrevue. En fin de journée, on nous a fait parvenir un second courriel où la société d'État se borne à répéter qu'elle « prend au sérieux la livraison de produits réglementés », sans autres précisions.