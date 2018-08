Comment sont réchauffés les plats servis en vol?

Des mythes à déboulonner et des questions qui trouvent réponse dans l'univers du voyage et de l'aviation.

Première chose à savoir: les plats sont congelés lorsqu'ils sont transportés à bord des appareils «pour éviter toute contamination», explique Merveille Uwonkunda, administratrice, Approvisionnement en vol et commissariat, chez Air Transat.

Les plats sont ensuite réchauffés à bord, pendant le vol, dans des fours installés dans les cuisines de l'avion. Ces derniers n'ont rien à voir avec des fours à micro-ondes et «ressemblent davantage à des fours métalliques traditionnels», explique Mme Uwonkunda. «Dans certains appareils, comme les Airbus 330, on peut trouver jusqu'à 12 fours.»

Il faut compter entre 20 et 30 minutes pour réchauffer les repas chauds servis à tous les passagers. «Toutefois, le temps de cuisson peut varier selon le type de four utilisé. Des tests sont faits au préalable dans les cuisines au sol.»

Les plats réchauffés à l'unité et à la demande (comme le macaroni au fromage offert sur les vols d'Air Transat en direction du Sud) passent aussi par ces fours traditionnels.