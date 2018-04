L'A350-900 Ultra Long Range effectue son premier vol

L'appareil «sera capable de voler plus loin que tous les autres avions de ligne», indique Airbus dans un communiqué. L'A350-900 peut couvrir une distance de vol de 15 000 km, contre 18 000 pour la version ULR.

Immatriculé MSN216, l'appareil est équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB et peut emporter 24 000 litres de kérosène sans réservoir supplémentaire. Il dispose également d'ailerons de bout d'aile qui améliorent ses qualités aérodynamiques pour lui permettre de franchir la distance de 9700 miles nautiques.

«Avec un poids maximum au décollage de 280 tonnes, l'A350 XWB Ultra Long Range est capable de voler pendant plus de 20 heures sans escale, en combinant les plus hauts niveaux de confort pour les passagers et l'équipage et des coûts d'exploitation imbattables sur de telles distances», ajoute l'avionneur.

L'appareil doit entrer en service commercial chez Singapore Airlines au deuxième semestre 2018. La compagnie de lancement compte notamment relier Singapour à New York, ce qui en fera le vol commercial le plus long au monde, précise l'avionneur.

Singapore Airlines a commandé 67 A350-900, dont sept A350 ULR qui seront exploités sur des vols directs avec les États-Unis. Vingt-et-un exemplaires de l'A350-900 sont déjà en service auprès de la compagnie.

L'A350, dernier-né de la gamme Airbus, est entré en service en 2014. L'appareil, en partie en matériaux composites, a reçu 854 commandes fermes de la part de 45 compagnies clientes dans le monde.