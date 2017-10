Vie rêvée sur la route

Ils décident de tout balancer et prennent la route pour explorer des paysages spectaculaires, entre mers, montagnes et désert. Leurs blogues ou comptes Instagram nous font rêver. Or, sur la route, la réalité n'est pas toujours idyllique. Récit d'une formidable traversée de l'Argentine, réflexions sur les écueils de la vie de nomade et conseils pour ceux qui songent à se lancer.

La traversée de l'Argentine en Westfalia

La journaliste québécoise Emilie Nault parcourt depuis de longs mois les routes de l'Amérique du Sud à bord d'une vieille fourgonnette Westfalia de 1985. Même si elle vit à l'étroit, sans eau chaude et sans savoir où la mènera la route, elle ne troquerait son mode de vie nomade contre rien au monde, surtout pas un quotidien urbain et routinier.

Argentine - Juan (Argentin fort sympa), Quita-Carolyne (chienne adoptée en Équateur) et moi, Emilie (Québécoise expatriée), formons un trio plutôt atypique. Pas seulement parce que notre seule descendance, à presque 35 ans, a quatre pattes, mais parce qu'on vit dans ce rustique engin de 1985. Au cours des deux dernières années, on a roulé et travaillé en Amérique du Sud dans sept pays et à travers des milliers de paysages. On a dormi dans toutes sortes d'endroits - même la douane du Paraguay, à la frontière avec la Bolivie.

Aujourd'hui, après avoir réaménagé notre fourgonnette - désormais pourvue d'eau courante et d'une cuisine en pin -, on reprend la route. Fébriles comme deux enfants, on a décidé de traverser l'Argentine d'est en ouest, entre Buenos Aires et la province de Mendoza, située au pied des Andes. C'est parti pour un périple sans itinéraire sur la route nationale 7, qui relie la capitale argentine à la frontière avec le Chili.

Épicentre du gaucho

Arrivés à San Antonio de Areco (113 km de Buenos Aires), on plonge dans le folklore de la pampa (prairie) argentine. Les pittoresques estancias, type de ranch hérité de la colonisation espagnole, donnent le ton. Le héros du coin, c'est le gaucho, mythique cow-boy de ces terres, ancien gardien des troupeaux de chevaux et de bovins. On gare notre maison à la place principale du centre historique (1730) et on part à la chasse aux gauchos pour savoir s'ils existent encore. Le long de la rivière, Manuel, à peine 30 ans, nous le confirme. Il soigne son troupeau de chevaux, arborant une boina (béret traditionnel) et chaussé d'alpargatas (espadrilles de coton à semelle de corde).

Fin de l'horizontalité

Province de Mendoza. Wow! Le ciel se dégage et un imposant mur rocheux apparaît, coupant l'horizon du nord au sud, séparant l'Argentine de son voisin. Après 800 km de prairies, à une allure moyenne de 60 km/h (vieux bolide oblige), la grande cordillère des Andes semble presque un mirage. Parmi ces sommets, l'Aconcagua, colosse argentin de l'Amérique, s'élève à 6962 m. Autour de nous, les cultures intensives de soja de la pampa font place aux réputés vignobles de la région. Les bodegas reçoivent les visiteurs sans mondanité, avec expérience - les dégustations commencent autour de 10 $ et les bonnes bouteilles s'achètent à partir de 4 $. Avant d'étancher notre soif de malbec, on roule quelques heures jusqu'à la ville de Mendoza, capitale de la province.

Se faire avaler par les montagnes

Presque 1000 m d'altitude. Le panorama du village de Potrerillo, à une heure de route après la ville de Mendoza, est mieux que tout ce qu'on pouvait imaginer. «On ne bouge plus jamais d'ici!», lance Juan. On décide de passer la nuit où l'on s'est garés, face au réservoir de 14 km de long où s'accumule «l'eau de glace», ainsi surnommée, qui sert à alimenter les vignobles plus bas. En prêtant une oreille fine, on écoute le vent qui court à travers les montagnes. Voyager, vivre en nomade, c'est aussi une rencontre avec soi, en créant un espace hors du temps. En silence. C'est prendre ses distances face à un rythme de vie effréné pour se rapprocher de l'essentiel. Cette nuit-là, sous un spectacle d'étoiles, on se sent vivre. Dans la van (sans chauffage), on met nos bas de laine et on sort la couette de plumes.

Surprise!

Une voiture s'arrête près de nous. «Qu'est-ce que vous faites ici?», lance la conductrice, tout sourire. C'est Francisca, qu'on a connue au Brésil, trois ans plus tôt! Elle est justement en vacances chez ses parents, pas loin d'ici. «On allait faire un asado avec des amis, vous vous joignez à nous?», propose-t-elle. Après une escapade dans la vallée d'Uspallata, on est de retour à Potrerillo. Le fameux barbecue argentin offert à un tel endroit, ça ne se refuse pas. Quand on s'y attend le moins, la route nous réserve toujours de ces rencontres magiques, qui nous rappellent que dans une parfaite «synchronicité», tout peut arriver.

Au galpón de Rocha

Souvent, des inconnus nous ouvrent la porte de leur maison et deviennent des amis. Chez Santiago Rocha et Méma, on est reçus comme des membres de la famille. Dans la cour, les puissants rayons du soleil (700 m d'altitude) se mélangent à la fumée qui s'échappe du four en terre et à l'odeur des grillades. L'Argentine, c'est le plus européen des pays latino-américains, et la cuisine en témoigne. Il n'y a pas que les grillades, oh non! Le menu est un mélange de l'influence des esclaves noirs, des autochtones et des nombreux immigrants italiens et espagnols. Ce dimanche après-midi, les traditionnelles pizzas maison, à croûte mince et cuisinées au feu de bois, rivalisent à coup sûr avec celles d'Italie. On les arrose d'huile d'olive locale.

À l'anglaise

Pour compléter la boucle, on visite San Rafael, deuxième ville en importance de la province, plus au sud. Ces environs ont plus que des airs de campagne anglaise : certaines maisons ont été construites par les Hannon ou les Stuart, débarqués de bateaux venus d'Angleterre pendant les grandes vagues migratoires argentines, fuyant la guerre et la faim. On est invités à garer notre fourgonnette sur le domaine Klameen, appartenant toujours à la descendance de Felipe Leslie Brown. So British! Dans le salon de la maison d'origine, trône le chic fauteuil Chesterfield en cuir rouge que ce dernier a emporté d'Angleterre, au début du siècle dernier. Dans ses bagages, Brown, pas bête, avait aussi de précieuses semences de prunier, et ces arbres sont aujourd'hui cultivés dans la région.

Et ensuite?

C'est loin d'être parfait, la vie de nomade - il ne faut pas toujours se fier aux photos idylliques publiées sur Instagram avec le mot-clé #vanlife -, mais c'est celle qu'on a choisie. On n'a pas l'appel d'un quotidien routinier et confortable. Non merci! On préfère devoir se passer de douche chaude pendant des semaines et vivre dans 4 m2. La vanlife, c'est notre échappatoire au monde de la vitesse et de la consommation, notre manière de nous «déformater» des paradigmes rigides et souvent superficiels entrés dans nos têtes d'enfants. On ne sait pas encore vers où la route nous mènera, et c'est sans importance parce que le bonheur, on le trouve toujours en chemin. C'est un coucher de soleil sur le lac Titicaca, ou un feu de camp sur le bord d'une rivière en Argentine.