Nomade à 66 ans

«Je comprends les jeunes d'aujourd'hui de s'intéresser à la vie de "vanneur". Quand ils paient un appartement à Montréal, combien d'argent leur reste-t-il pour faire autre chose, pour vivre?»

Ancien publicitaire devenu artisan et bricoleur, Bertrand Hallé se dit gitan dans l'âme. Depuis l'incendie de sa maison de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en février dernier, il n'a plus de domicile fixe, seulement une boîte postale. Il vit dans son véhicule récréatif, de même qu'à son atelier de Saint-Fortunat.

Il y a cinq ans, l'homme de 66 ans a entrepris la construction d'un deuxième campeur, celui-là fabriqué sur le châssis d'un vieux Ford Ranger 1989. Au moment de publier ces lignes, il est probablement rendu quelque part dans le nord de l'Ontario. «Ce projet alimente mes trois passions: le bricolage, le voyage et les rencontres, nous a-t-il raconté quelques jours avant son départ. C'est à travers les gens que je veux faire découvrir de beaux coins de pays. Je vais écrire tout ça dans mon blogue; en fait, je veux devenir chroniqueur voyage weirdo!»

Ses récits et vidéos seront regroupés à l'adresse Germaine.tv et prendront la forme de rubriques aux thèmes éclatés, à l'image de leur auteur: dans la rubrique Tour de machine, Bertrand Hallé invitera les gens qu'il croise à faire connaître leur plus beau bout de route, alors que Dedans la saucisse se veut «une façon de découvrir l'origine des gens à travers leurs recettes de saucisses, un mets universel s'il en est un!»