Voyages sportifs: pour l'amour du sport

Sacro-saint tailgate

Abstraction faite du match et de l'incontournable tailgate qui l'accompagne dans les stationnements de tous les stades de football américains, la formule des Sportifs en voyage et de Rêve sportif est flexible et prévoit une journée de temps libre le samedi - ce qui peut parfois permettre d'assister à un autre match d'une ligue majeure.

En revanche, certaines agences de voyages plus traditionnelles offrent des sorties sportives avec une saveur touristique plus marquée. «Ce qui nous différencie, ce sont nos guides accompagnateurs qualifiés embauchés pour ça, affirme Laurie McCarthy, directrice adjointe de l'agence Week-end Express. On amène donc nos clients voir les attraits incontournables des villes visitées, on essaie de jumeler le voyage sportif avec des sujets plus touristiques.»

L'agence de Lévis organise aussi un pèlerinage annuel de huit jours dans le sud des États-Unis; cette année, les amateurs assisteront aux matchs du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride, avant de conclure le tout par un party du Nouvel An à Miami.

Comme Week-end Express, l'agence Express Tours n'offre qu'une demi-douzaine de voyages sportifs par année, mais elle cherche de son côté à se distinguer en bonifiant l'expérience des tailgates. «Avant d'offrir nos propres forfaits, on est allés vivre l'expérience, explique Mathieu Landry, responsable des voyages sportifs chez Express Tours. On ne contrôle pas la qualité du match ou la météo, mais dans le cas du football, le tailgate est un élément que l'on peut rendre plus exclusif. On a un DJ, on a essayé d'améliorer la qualité de la bouffe, on a même un chef sur place.»

Avec une clientèle de plus en plus mixte et familiale - «c'est fini, l'époque où les autocars étaient remplis de "boys" avec de la bière qui coulait à flots», assure Benoit Gaulin -, la popularité des voyages sportifs ne se dément pas. Par exemple, Mathieu Landry soutient qu'entre 10 et 15 autocars du Québec feront le voyage pour le match entre les Pats et les Jets, à New York, le 15 octobre. Les agences encouragent par ailleurs les amateurs à leur proposer des voyages sur mesure, certains songent même à des périples au long cours dans des autocars équipés de couchettes. Et quand la demande est suffisante, ces voyages peuvent ensuite être ouverts au grand public. «On encourage nos clients à nous communiquer leurs idées, dit Mathieu Landry. Ça leur permet d'avoir l'impression de collaborer au projet.»