Trois week-ends de Noël

Le week-end du 2 décembre

Lanaudière: Marché de Noël de L'Assomption

Cette année, le marché de Noël de L'Assomption reprend sa pleine grandeur. Amputé du quart de son espace depuis trois ans en raison de travaux de rénovation, le marché pourra désormais s'étirer de tout son long. «Ceci permet la mise en place d'une toute nouvelle halte gourmande où quatre roulottes offriront des gaufres, des crêpes ou de la soupe chaude, dit Agathe Sauriol, présidente du comité organisateur du marché de Noël de L'Assomption. Les visiteurs auront aussi désormais accès au café étudiant du Cégep régional de Lanaudière. Un espace largement vitré... et chauffé! De toutes nouvelles décorations lumineuses viendront aussi illuminer le site, en plus de l'immense sapin géant - 12 m de haut, dit-on - installé pour la toute première fois devant le marché. «Soixante-trois exposants sont attendus cette année, dont 18 nouveaux», ajoute Mme Sauriol.

Du 30 novembre au 23 décembre

www.marchedenoeldelassomption.ca

Montérégie: Marché de Noël et des traditions de Longueuil

Du 1er au 23 décembre

www.facebook.com/marchedenoel.longueuil.2015

Québec: Marché de Noël de la Jacques-Cartier

Du 1er au 3 et du 8 au 10 décembre

www.villestoneham.com

Lanaudière: Marché de Noël de Joliette

Du 1er au 22 décembre

www.noeljoliette.com