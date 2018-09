Squamish, terre d'aventure

«Le taux d'occupation des hôtels a augmenté de 58 % entre 2011 et 2017 et le nombre de visiteurs au centre d'information a bondi de 189 % depuis les Jeux de 2010», rapporte Heather Kawaguchi, directrice du marketing à Tourism Squamish.

«On est à moins d'une heure de route de Vancouver et de Whistler, à l'embouchure du fjord Howe et à la porte de huit parcs provinciaux. On peut dire que Squamish est une fusion unique de paysages accidentés, de panoramas époustouflants et de la culture de la côte Ouest. On peut jouer dans l'océan et explorer les montagnes dans la même journée», témoigne Mme Kawaguchi.

Terrain de jeu panoramique

Smoke Bluffs offre des panoramas imprenables sur ce qui fait la renommée de la municipalité de 17 000 habitants. Du sommet de Penny Lane, on peut admirer le vaste terrain de jeu des amateurs de vélo de montagne pour qui les options sont multiples.

À droite de l'autoroute qui zigzague dans le paysage s'élève le Stawamus Chief, lieu de prédilection pour grimper et faire de la randonnée. Le sentier qui mène jusqu'au premier des trois sommets est très abrupt et exigeant, mais la vue à couper le souffle vaut la sueur et la douleur.

Derrière le Chief se cachent les impressionnantes chutes Shannon et la télécabine Sea to Sky qui transporte les visiteurs à la crête du mont Habrich, à 1792 m d'altitude. L'activité est moins chère qu'à Whistler, même si la vue au point culminant n'a rien à lui envier. Au sommet, le pont suspendu Sky Pilot, qui relie l'observatoire à un belvédère, 100 m plus loin, réjouit les amateurs de photo et d'égoportraits, tandis que le Summit Lodge permet de se désaltérer et de se remplir la panse devant un paysage grandiose.

De l'autre côté de l'autoroute, les amateurs d'eau vive s'éclatent en kayak ou en rafting sur la tumultueuse rivière Squamish qui, lorsqu'elle se jette dans la glaciale baie de Howe, devient le terrain de jeu des amateurs de kitesurf et de planche à voile. Les vents puissants et constants ont d'ailleurs valu son nom à Squamish, qui en langue autochtone signifie «vents forts» ou «mère des vents». Un nom qui rappelle aussi que c'est la tribu des Squohomish qui est la première à avoir occupé ces lieux exceptionnels.

Planifier son séjour

Squamish est un peu victime de sa popularité spontanée et les infrastructures touristiques suffisent difficilement à la demande en haute saison. Ainsi, pour dormir en ville, mieux vaut planifier son séjour, les options d'hébergement étant limitées. Pour les stationnements à proximité des montagnes, des sentiers, des lacs, à la télécabine ou aux chutes Shannon, il faut arriver tôt ou compter sur sa bonne étoile pour qu'une place se libère, surtout un samedi. La bonne nouvelle est que la majorité des stationnements sont gratuits et que les options d'activités sont nombreuses pour trouver un plan B dans les environs. Des visites organisées en partance de Vancouver ou Whistler permettent aussi de découvrir la région.