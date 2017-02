La splendeur de l'hiver à Banff

Km 0: Lake Louise

Célèbre pour son lac et sa station de ski, le hameau de Lake Louise, à 56 km de Banff, est le dernier endroit, avant de s'engager sur la promenade des Glaciers, pour faire des provisions, remplir le réservoir de la voiture, louer du matériel de plein air... et planifier ses escales en passant par le centre d'accueil du parc. Les employés bilingues pourront vous faire quelques propositions de randonnées. Ils vous remettront aussi le laissez-passer obligatoire. Trois kilomètres plus loin, ne ratez pas la sortie pour la route 93 Nord. Ayez à l'oeil le panneau qui annonce les conditions routières. La promenade des Glaciers est souvent enneigée, glacée par bouts, mais rien pour retenir un véhicule à quatre roues motrices.

Km 21: Ski hors-piste au lac Hector

Il ne faut pas rouler longtemps pour s'émerveiller. Les monts Hector et Daley, de part et d'autre de la route, culminent à plus de 3000 m d'altitude et offrent de magnifiques panoramas. Tout près du lac Hector, des skieurs hors-piste ont garé leurs voitures. Skis à l'épaule, ils disparaissent dans la forêt. «Les conditions d'avalanche sont dangereuses aujourd'hui, explique l'un d'eux, nous allons skier plus bas.»