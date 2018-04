Bons plans à Vancouver

Pour la vue ou les jours de pluie: Le parc Queen Elizabeth et le Bloedel Floral ConservatoryUn peu excentré, entre la 33e Avenue et la rue Cambie, dans le quartier Mount Pleasant, Queen Elizabeth Park s'étend sur une colline offrant le plus beau panorama, côté sud, sur Vancouver et les montagnes.

On profite encore plus de la vue à partir de la terrasse ou de la salle à manger du Seasons in the Park, restaurant de choix au sommet du parc.

À deux pas de là, le Bloedel Floral Conservatory est à recommander par temps de pluie avec des enfants.

Histoire de passer une heure dans une atmosphère tropicale, sous un dôme envahi par les plantes exotiques et toutes sortes d'oiseaux colorés.

Seasons in the Park

www.vancouverdine.com/seasons

Bloedel Floral Conservatory: 4600 Cambie Street

vancouver.ca/parks-recreation-culture/bloedel-conservatory.aspx