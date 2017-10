Bons plans à Bondi

La plage de Bondi est la plus populaire de l'Australie. Sans doute grâce à sa proximité de Sydney (30 minutes), son sable fin et doré, son eau turquoise, ses vagues de surf, sa promenade et les nombreuses festivités qui s'y déroulent à l'année... Chose certaine, elle porte bien son nom parce qu'elle est toujours bondée !