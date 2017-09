Bons plans aux Îles Gili

Pour de la plongée plus «sérieuse»: Écoles de plongéeLes écoles de plongée poussent comme des champignons aux îles Gili, où l'on peut apprendre les bases et différentes techniques plus poussées: plongée profonde, de récif, de nuit, de dérives, sur épaves et dans le sable, en apnée et photographie sous-marine. Les différents lieux sont accessibles à partir du rivage ou à quelques dizaines de minutes en bateau seulement. Et même si la demande pour les cours est forte, les prix restent particulièrement raisonnables. Sous l'eau, les élèves de partout dans le monde croiseront tortues, raies, poissons-scorpions, poissons-lions ou poissons-perroquets, parfois des requins de récifs et d'innombrables coraux durs et mous.