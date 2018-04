Aubaines de la semaine

Vols

> Tel-Aviv, Israël

Vol aller-retour Montréal-Tel-Aviv. Vol direct. 924 $ par personne (taxes incluses, un bagage enregistré inclus). Du 23 au 31 mai. Avec Air Transat.

> Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. Avec une correspondance à Reykjavik. 540 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 3 au 10 septembre. Avec Wow Air.

> Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. Avec une correspondance à Dallas. 946 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 27 avril au 18 mai. Avec American Airlines.

> Roatán, Honduras

Vol aller-retour Montréal-Roatán. Vol direct. 593 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 7 au 28 mai. Avec Air Transat.

Croisières 7 nuits

> Caraïbes, MSC Cruises

1535 $ par personne, en occupation double. Vol aller-retour Montréal-La Havane ainsi que les transferts de quai inclus (vol, nuitée en cabine intérieure, taxes et frais inclus). Croisière de sept nuits au départ de La Havane à bord du MSC Armonia (2679 passagers). Visites de La Havane (Cuba), Montego Bay (Jamaïque), Georgetown (îles Caïmans), Cozumel (Mexique). Du 7 au 14 juillet.

Tout-inclus 7 nuits

> Cancún, Mexique

Grand Bahia Principe Tulum (4 étoiles et demie). 1179 $ par personne, en occupation double (prix courant: 1569 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Complexe de 978 chambres, un casse-croûte, un buffet, trois restaurants à la carte, dix bars, six piscines dont trois pataugeoires. Du 15 au 22 mai. Avec Vacances Air Canada.

Forfaits

> Estérel Resort, Laurentides

Forfait «Escapade gourmande ROK». À partir de 169 $ par personne, taxes en sus. Nuitée dans une suite spacieuse avec foyer (en occupation double), souper quatre services sur pierre chaude au restaurant ROK, petit-déjeuner complet, accès au spa nordique. Valide en tout temps.