Les aubaines de la semaine

Vols

> Hamilton, Bermudes. Vol aller-retour Montréal-Hamilton. Escale à Toronto. 392,91 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 9 janvier au 6 février. Avec WestJet.

> Göteborg, Suède. Vol aller-retour Montréal-Göteborg. Escale à Munich. 671,40 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 21 au 29 janvier. Avec Lufthansa.

> Manille, Philippines. Vol aller-retour Montréal-Manille. Escales à Chicago et à Tokyo. 769,65 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 23 janvier au 24 avril. Avec United Airlines.

> Lisbonne, Portugal. Vol aller-retour Montréal-Lisbonne. Sans escale. 626,03 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 18 au 26 janvier. Avec Air Transat.

Tout-inclus

> Holguin, Cuba. Memories Holguín Beach Resort. 645 $ par adulte (en occupation double). Hôtel pittoresque situé sur la plage Yuraguanal, entouré de végétation luxuriante, cinq piscines, dont deux réservées aux enfants, 4 étoiles. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 9 au 16 décembre. Avec Sunwing.

> Ixtapa, Mexique. Azul Ixtapa Grand Resort. 1035 $ par adulte (en occupation double). Hôtel moderne avec spa et salle de conditionnement physique, suites luxueuses avec vue sur la mer, possibilité de visiter les îles à proximité en kayak, 5 étoiles. Vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus. Du 12 au 19 décembre. Avec Sunwing.

Forfaits

Estrimont suites et spa, Orford. Forfait «Expérience gourmande». 145 $ par personne (taxes en sus, pourboires sur les repas inclus). Une nuitée en occupation double dans une suite avec foyer, cuisinette et barbecue, incluant le petit-déjeuner et un repas du soir quatre services au restaurant Pierre de feu, accès aux bains, piscines et sauna sans frais.