Profession agent de bord

Louise Lefebvre: Une vie dans les airs

Agente de bord pour Air Transat

Pratique le métier depuis: 1985 (chez Air Transat depuis 1987)

Prochain vol: Málaga, en Espagne

L'année dernière, cela a fait 30 ans que Louise Lefebvre a été embauchée chez Air Transat, dans la toute première cohorte de la compagnie aérienne. Depuis ce temps, le métier a fait beaucoup de millage... mais jamais autant qu'elle, à 30 000 pieds dans les airs!

Comment en êtes-vous arrivée à pratiquer ce métier?

C'est vraiment par hasard! Une amie avait vu une annonce dans le journal, comme quoi ils cherchaient des agents de bord chez Québecair [qui n'existe plus maintenant]. Alors j'ai appliqué, tout simplement. Même si j'avais déjà voyagé, ce métier n'était pas nécessairement dans mon plan de match... mais finalement, dès le début, j'ai adoré. J'avais 21 ans quand j'ai commencé, j'en ai 55 maintenant et j'aime encore ça autant qu'au début.

Au cours de toutes ces années, qu'est-ce qui a le plus changé?

Je dirais qu'on est beaucoup plus soutenus par nos employeurs et qu'on a davantage de latitude. Quand j'ai commencé à voler, par exemple, les passagers buvaient et fumaient dans les avions. J'ai vraiment connu ces années-là! Aujourd'hui, on peut refuser de donner de l'alcool et on est appuyés quand quelqu'un est agressif. Aussi, lorsqu'un passager est malade à bord d'un avion, on a des systèmes dont on ne disposait pas avant. Ça m'est arrivé il y a deux semaines, j'ai parlé à des médecins dans des tours de contrôle [grâce au système MedLink] parce que j'avais un passager qui était malade... D'ailleurs, tout cela va de pair avec la modernisation du système d'aviation en général.

Est-ce toujours autant un plaisir de voyager, même après toutes ces années?

Oui, assurément. Dès qu'il y a une nouvelle destination, c'est une grande joie d'y aller et de l'explorer. Les agents de bord, on est des dictionnaires ambulants. On connaît le meilleur restaurant à bon prix, les meilleures boutiques, où aller marcher, quoi explorer...

Y a-t-il des destinations que vous faites plus souvent que d'autres?

Ça change quand même, mais je vais en Europe à l'année. Je fais parfois des allers-retours vers le Sud, mais peu. C'est par choix, évidemment! J'ai une bonne ancienneté, donc je suis arrivée à un temps de ma vie où je peux aller où je veux, choisir les vols, les dates, les destinations, les heures, alors pour moi, c'est un plaisir, que j'ai bien gagné!

Avez-vous une bonne anecdote à raconter?

J'ai un grand garçon de 25 ans qui est copilote chez Transat. C'est une affaire de famille chez nous, parce que son père est pilote aussi! Le 3 décembre dernier, on a eu la chance de voler tous les trois ensemble pour la première fois. On pense que ça ne s'est jamais vu en Amérique du Nord. Les passagers trouvaient ça extraordinaire, et nous aussi!

Le métier d'agent de bord comporte également un important aspect de sécurité. Avez-vous déjà vécu une situation d'urgence?

Au tout début de ma carrière, alors que ça faisait seulement deux mois que je travaillais, j'ai eu à faire une évacuation d'urgence. C'était à Wabush, au Labrador, avec Québecair. Au décollage, il pleuvait très fort et il y a un goéland qui est rentré dans un moteur, donc on n'a pas réussi à décoller. Le commandant a perdu le contrôle, et l'avion est parti dans les marécages. Finalement, les pompiers sont arrivés, et l'évacuation s'est tout de même bien passée. C'était très stressant, surtout parce que je commençais et que je n'avais pas d'expérience, mais ça m'a très bien formée! J'ai appris plein de choses, que je partage encore parfois avec des équipages aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on vit souvent... Ça m'a rendue plus solide, peut-être dans mon innocence de la vingtaine! Et aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparés qu'avant.