Un nouveau cru pour Dior

Maître parfumeur chez Dior depuis 2006, François Demachy est un des nez les plus réputés dans le milieu de la parfumerie. Il était une des têtes d'affiche du volet conférences du Festival Mode & Design, la semaine dernière, où, devant une centaine de personnes, il est venu discuter de son parcours, de ses inspirations et de la teneur de son travail au sein de la grande maison française qui possède un foisonnant jardin dans la région de Grasse, capitale mondiale du parfum.

Les Montréalais qui assistaient à l'événement ont d'ailleurs pu humer, en première mondiale, sa toute dernière création, Joy par Dior, qui fait son arrivée en magasin officiellement il y a deux semaines. Porté par une imposante campagne publicitaire mettant en vedette l'actrice Jennifer Lawrence, le jus s'annonce comme un des plus grands lancements de l'année dans l'univers de la parfumerie.

L'une des raisons est que la réputée maison n'a pas ajouté de nouvelle composition originale à son catalogue depuis J'adore, en 1999. Elle était trop occupée avec sa grande famille de fragrances, que M. Demachy a eu comme mission de valoriser à son arrivée en 2006, après près de trois décennies passées chez Chanel. C'est lui qui a rafraîchi le parfum culte de la maison - et toute première fragrance commercialisée par Christian Dior -, Miss Dior, un exercice qu'il a avoué avoir trouvé «difficile» lors de la conférence. Il a fait de même avec Eau Sauvage, création iconique du parfumeur Edmond Roudnitska pour Dior en 1966.

«Ce qui caractérise les parfums Dior, c'est le foisonnement, la diversité, la richesse. On y trouve à peu près toutes les familles de parfums, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Chez Chanel, il y avait plus de constance dans l'élaboration des parfums - c'était voulu. Chez Dior, on peut changer radicalement de style d'un parfum à un autre; il y a plus d'énergie, de liberté là-dedans, mais aussi plus de pression!»

«J'essaie de suivre les règles que Dior appliquait à sa couture: l'envers doit être aussi beau que l'endroit.»

Inspiré par la lumière

Pour Joy par Dior - le nom était décidé avant que ne commence le travail de création -, le parfumeur s'est heurté à une difficulté: comment transposer la joie en un univers olfactif? C'est donc la lumière, «très voisine de la joie», qui l'a inspiré. «Je voulais que ce soit un parfum enveloppant, qui laisse un halo», explique-t-il.

À l'image de la maison de parfum, la composition de M. Demachy présente plusieurs facettes, accumulant les couches d'effluves, pour un effet misant davantage sur la résonance de l'ensemble que sur la succession des notes. Elle est à la fois laiteuse, florale, fraîche et boisée, défiant la classification dans une famille olfactive au profit d'une autre.

Ainsi, la bergamote zestée et la mandarine juteuse résonnent avec les notes florales et fraîches d'aldéhydes, de jasmin et d'essence et absolu de rose. Une légèreté que viennent envelopper le crémeux bois de Santal et les muscs. «J'ai voulu créer un parfum très musqué, car cela correspondait, je pense, à un manque dans notre catalogue de parfums. Les muscs vous enveloppent, un peu à la façon de la lumière, mais ce ne sont pas tous qui les sentent avec la même intensité. L'utilisation du Santal permet d'enrober les muscs et de les habiller, permettant à tous de les sentir et les ressentir.»

Le résultat, espère le nez, est «facile» à appréhender et à décoder, et provoque une réaction immédiate. Une tendance qui, croit-il, s'immiscera de plus en plus en parfumerie, dominée depuis nombre d'années par les parfums gourmands. «Prenez les vins ou la junk food, on voit cet attrait pour le sucre cuit, un effet qu'on retrouve dans les parfums. Mais moi, je dis qu'il est temps de passer à autre chose. Il faut que l'esprit ou la personnalité du parfum soit identifiable tout de suite, plus immédiatement figuratif et simple à décoder, car les clients n'ont la plupart du temps que quelques secondes pour choisir un parfum.»