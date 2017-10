Vrai ou faux? Dix mythes de la beauté expliqués

SI ON ARRACHE 1 CHEVEU BLANC, 20 VONT REPOUSSER

Faux

« Un cheveu blanc, c'est une dépigmentation, alors ce n'est pas en arrachant un cheveu que d'un seul coup, les autres vont se mettre à pousser, explique Lyette Bélanger, artiste portfolio chez L'Oréal Professionnel et copropriétaire du salon Funky Toque. Si toutefois d'autres cheveux deviennent blancs, c'est que dans cette région, il y a une dépigmentation qui s'effectue. Avec les années, les cheveux deviennent graduellement blancs, c'est héréditaire, on ne peut rien y faire. Par contre, ce que j'ai pu observer chez celles qui arrachent leurs cheveux blancs, c'est qu'ils repoussent d'une drôle de manière, ils frisottent, comme si le cheveu blanc avait été traumatisé et pousse en frisottant. Je vous dirai que de manière générale, il ne faut pas arracher ses cheveux, qu'ils soient blancs ou pas ! »

LE DENTIFRICE FAIT DISPARAÎTRE LES BOUTONS

Faux

« Utiliser du dentifrice pourrait avoir des conséquences dommageables pour la peau, indique Ariane Beaulieu-Sirois, formatrice régionale pour Vichy. Il y a des ingrédients dans le dentifrice qui vont assécher les boutons et les ingrédients antibactériens ne vont pas les soigner. Il y aussi le fluor qui pourrait créer des rougeurs et des irritations de la peau tout comme les agents blanchissants qui pourraient avoir un effet néfaste sur la peau. »

SE LAVER LES CHEVEUX TOUS LES JOURS N'EST PAS BON POUR NOS CHEVEUX

Vrai

« Il faut laisser le sébum naturel revenir sur le cuir chevelu. C'est le meilleur traitement pour nos cheveux, assure Lyette Bélanger. Si on se lave les cheveux tous les jours, on ne laisse pas la nature suivre son cours normal, on va les assécher. Je conseille toujours de se faire un shampoing tous les deux ou trois jours. Pour ceux et celles qui s'entraînent et qui transpirent tous les jours, il est préférable d'utiliser un shampoing plus doux et hydratant qui va renforcer les cheveux. »

IL FAUT CHANGER DE CRÈME AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS PARCE QUE NOTRE PEAU S'Y HABITUE ET LA CRÈME NE FERA PLUS EFFET

Faux

« L'efficacité d'une crème n'est pas du tout reliée à son accoutumance », affirme Ariane Beaulieu-Sirois. C'est notre peau qui va changer à travers les années et les saisons. « Par exemple, l'hiver, la peau est plus sèche et on a besoin de l'hydrater davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge a un impact majeur sur la peau tout comme le stress et les changements hormonaux. La peau est un organe vivant, elle va réagir aux agressions extérieures. Si une femme utilise la même crème pendant six ou sept ans et qu'elle comble tous ses besoins, c'est parfait. Il faudra en changer seulement si on juge qu'on a besoin d'un soin plus adapté. »

MON CONJOINT PEUT UTILISER MES CRÈMES

Vrai, mais...

« Il pourrait les utiliser, mais la crème ne sera pas adaptée, car la peau des hommes est 15 à 20 % plus épaisse que celle des femmes, et moins sensible, indique la formatrice régionale pour Vichy. Ils ont plus d'eau et de fibres de collagène, ce qui fait en sorte que leurs premiers signes de vieillesse apparaissent plus tard. Leur peau est grandement régulée par la testostérone et est souvent sujette à une surproduction du sébum, d'où le fait que les adolescents ont généralement plus d'acné. Un bon nettoyant, non comédogène, est approprié pour les hommes. »

IL NE FAUT JAMAIS DORMIR MAQUILLÉE

Vrai

« Il faut toujours se nettoyer le visage avant de se coucher surtout si vous étiez maquillée, car le maquillage obstrue les pores de peau. La nuit est le moment où la peau se régénère le plus. Pendant la journée, notre peau est en mode défense et la nuit, elle se régénère. Si elle n'est pas démaquillée, la peau ne respirera pas pendant la nuit », résume Ariane Beaulieu-Sirois.

À 25 ANS, JE SUIS TROP JEUNE POUR APPLIQUER UN SOIN ANTI-ÂGE

Faux

« Il n'y a rien de négatif à commencer à prendre un soin anti-âge dès la mi-vingtaine. Les résultats seront moins visibles, car la peau est encore très ferme et moins terne à cet âge, mais il est préférable de commencer plus tôt que plus tard, estime Ariane Beaulieu-Sirois. Dans une crème anti-âge, il y a une forte concentration d'acide hyaluronique, qu'on a naturellement dans notre peau. Dès 25 ans, le teint de la peau, sa fermeté et son élasticité commencent à décliner. Les ingrédients contenus dans une crème anti-âge seront bénéfiques pour la peau d'une femme de cet âge. »

IL N'EST NÉCESSAIRE D'APPLIQUER DE LA CRÈME SOLAIRE QUE L'ÉTÉ

Faux

« Tout le monde pense que les soins solaires ne s'appliquent que l'été. C'est faux ! Il faut en porter toute l'année, lance la formatrice régionale pour Vichy. Les rayons UVB sont responsables des coups de soleil, mais les rayons UVA sont les plus dommageables pour le vieillissement de la peau et les taches pigmentaires. L'hiver, 80 % des rayons sont reflétés par la neige. On ne s'en rend pas compte car on ne bronzera pas, mais il faut absolument que la peau soit protégée. Dans la crème de jour, il y a souvent une protection FPS de 15, c'est une protection que je qualifie d'urbaine, ça suffit pour aller travailler. Si vous faites des activités de plein air l'hiver, l'idéal est d'appliquer une crème solaire avec au minimum un indice FPS de 30. »

IL FAUT COUPER LES POINTES DES CHEVEUX POUR QU'ELLES PUISSENT POUSSER PLUS VITE

Faux

Les cheveux ne pousseront pas plus vite, mais plus en santé. « Toutes les trois semaines, on peut couper un demi-centimètre pour avoir des cheveux plus en santé. Si la pointe est cassée et fine, elle va s'effiler et s'effriter. En la coupant, elle va bien mieux repousser, de manière plus droite et plus solide. Il n'y aura plus de pointes fourchues qui poussent chacune de leur côté ! Par contre, les cheveux ne pousseront pas plus vite de la racine, mais ils vont moins s'effiler », explique Lyette Bélanger.

LES CHEVEUX POUSSENT PLUS VITE LORSQU'ON LES COUPE À LA PLEINE LUNE

Faux

« Ma mère, qui est coiffeuse et a 95 ans, m'a toujours dit que les cheveux poussaient plus vite lorsqu'on les coupait à la pleine lune, raconte Lyette Bélanger, copropriétaire du salon Funky Toque. À ce jour, après 37 ans d'expérience, je dirais que c'est faux, mais c'est une belle croyance populaire. J'ai observé que les soirs de pleine lune nous affectent : on est plus excités, il y a une vraie énergie les soirs de pleine lune... notre système est plus réactif, mais bon, ça ne fait pas pousser les cheveux plus vite. »