Petits pots nouveaux

Olympia au pays des merveilles

Lancôme a l'habitude de faire appel à des designers de mode de renom pour des projets uniques sous forme de collections capsules. Cet automne, c'est à la créatrice parisienne Olympia Le-Tan, connue pour son style néo-vintage inspiré des pin-up, que la maison a demandé de faire partager sa vision de la beauté. En résulte une mini-collection colorée, ludique et féminine, teintée de ce je-ne-sais-quoi qui fait le chic parisien. Le-Tan a actualisé des couleurs prises dans les archives de l'entreprise. Objet phare, la palette de make-up, habillée de broderies, allie la couleur signature de l'artiste, le rose, aux fards à paupières prune, taupe et gris acier, en plus d'introduire des fards pour les lèvres, pour un effet poudré et velouté délicieusement rétro. Offerte dans les comptoirs Lancôme et en ligne, pour un temps limité.

Teint de pêcheCette charmante édition limitée parée de coeurs et de bisous, gracieuseté de Clarins, est parfaite pour accompagner les derniers chauds jours d'été et souligner sans le couvrir votre teint gorgé de soleil. Au menu, un duo baume à lèvres et blush: le premier (18 $), à l'enivrante odeur de pêche, laisse un subtil éclat rosé en plus d'hydrater votre moue, grâce à son beurre de cacao bio et son huile de karité; le deuxième (22 $), décliné en trois variantes nacrées, vient illuminer et rosir les joues. Offert exclusivement sur le web pour un temps limité.

Verre de lait... pour la peauCe qu'on aime du nouveau lait relipidant pour la peau de La Roche-Posay? D'abord, il hydrate et apaise la peau avec des ingrédients comme l'eau thermale (la plus forte concentration de tous les produits de l'entreprise, à 66 %), le beurre de karité et la cold cream. Ensuite, sa texture laiteuse le rend facile à étendre et le produit est rapidement absorbé. Puis, le fait que la formule convienne à toute la famille, des bébés aux aînés. Voilà ce qu'on appelle un tour du chapeau!

Prix: 19 $ (200 ml), offert dans plusieurs pharmacie.