 Semaine de la mode de Londres: éloge des femmes conquérantes 

Des femmes en reines de l'Égypte antique, à demi-nues, provocantes et conquérantes : la styliste écossaise Pam Hogg, icône de la culture punk rock, a fait l'éloge d'une féminité insolente et débridée, vendredi, au premier jour de la Semaine de la mode de Londres.

Plus tôt dans la journée, les premiers défilés de la Semaine de la mode ont fait la part belle aux couleurs : acidulées (citron, rose, vert menthe) chez le jeune espoir irlandais Richard Malone, 26 ans ; printanières (lavande, anis) chez le Turc Bora Aksu.

Puisant dans plusieurs millénaires de culture vestimentaire, Pam Hogg convoque les reines de l'Égypte antique en parant ses femmes d'or, de blanc et de coiffes de pharaons. Et revisite ses propres références en transformant les célèbres bonnets à poils d'ours de la garde royale en extravagants chapeaux portés sur des uniformes de tulle multicolores rappelant des guirlandes de guimauve.

Ce que l'on comprend dès les premières secondes du défilé, quand apparaît un mannequin en bikini, seins nus et l'air bravache, enlacée dans un jeu de ceintures de cuir rehaussées de surprenants coussinets blancs en forme de cocon.

Ou, comme elle le résume elle-même dans une entrevue publiée récemment dans The Guardian : « J'emmerde la normalité ».

Pas forcément connue du grand public, la créatrice, ancienne élève des Beaux-arts de Glasgow et dont l'âge reste un mystère, fait en revanche l'objet d'un culte quasi mystique de la part des fashionistas adeptes de ses présentations excentriques, mêlant contre-culture, ironie et féminisme.

Nicopanda, la marque de Nicola Formichetti, ancien styliste de Lady Gaga, a mixé tenue sportive et paillettes pour concocter un vestiaire festif inspiré par la culture pop des années 90, avec chapeaux de cowboy translucides et shorts de plage étoilés.

Dans un autre registre, Nicopanda, la marque de Nicola Formichetti, ancien styliste de Lady Gaga et créateur de sa célèbre robe en viande, a mixé tenue sportive et paillettes pour concocter un vestiaire festif inspiré par la culture pop des années 90, avec chapeaux de cowboy translucides et shorts de plage étoilés.

Sur une note un peu plus sérieuse, Stephanie Phair, la présidente du British Fashion Council, organisateur de la Semaine de la mode, avait évoqué dans la matinée l'imminence du Brexit, prévu le 29 mars, et souligné l'importance d'y « préparer » les entreprises du secteur, notamment par l'entremise d'un « dialogue constructif » avec le gouvernement britannique.

Préoccupé, comme tous les autres pans de l'économie britannique, par la sortie de l'Union européenne, le secteur de la mode emploie 890 000 personnes au Royaume-Uni et contribue à plus de 54 milliards de dollars aux richesses du pays.