Le charme éternel des couronnes de fleurs

Des couronnes honorifiques

Dans certains pays, la couronne de fleurs est ancrée dans les traditions. C'est le cas en Ukraine, avec le vinok, porté par les jeunes femmes non mariées. En Polynésie, les couronnes sont composées de fleurs de Tiare Tahiti et sont offertes, entre autres, aux visiteurs en signe de bienvenue. D'ailleurs, historiquement, la couronne de fleurs a une signification protocolaire et honorifique. Mais pas seulement. «Dans les sociétés primitives, avec toutes les réserves que le terme implique, elles pouvaient avoir une signification animiste: on pensait qu'un esprit ou une force y habitait, remarque Denis Philippe.

«Certaines, faites à partir de fleurs auxquelles on attribue des vertus médicinales, pouvaient également avoir une vertu protectrice ou curative. On l'offrait à quelqu'un pour le protéger ou pour qu'il guérisse.»

Dans la Rome et la Grèce antiques, les couronnes étaient constituées de feuillage, et notamment de laurier, symbole de la victoire. On honorait les dieux avec des couronnes, on les offrait aux généraux victorieux. Elle ornait la tête de Jules César. La couronne de laurier a perduré au Moyen-Âge. «À l'époque, elle servait à distinguer les savants des universités et était aussi offerte aux diplômés en médecine, avance Denis Philippe. Elle comportait alors encore ses baies. D'ailleurs, le terme lauréat vient de laureatus qui veut dire "couronné de lauriers", et celui de baccalauréat vient de bacca, pour baie et laureatus.»