On balance le soutien-gorge!

La tendance a atteint un pic cet été, notamment sur les réseaux sociaux. Parallèlement, les ventes du géant de l'industrie de sous-vêtements Victoria's Secret sont en baisse, a récemment rapporté le Wall Street Journal.

Y a-t-il une connotation sexuelle au mouvement? «Il ne devrait pas y en avoir, mais la société fait en sorte que ça a une connotation sexuelle, qu'on le veuille ou pas», réplique Lily Langlois.

Certains s'empressent aussi de profiter de la vague, quitte à provoquer. Comme c'est le cas de No Bra Club, nouvelle marque de vêtements australiens qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois. L'entreprise vend entre autres des t-shirts avec des mentions comme: «Mes mamelons vous offensent-ils?»

Vive les petits seins!

Mais dans la réalité, la mode du «no-bra» n'est pas flatteuse pour toutes les poitrines. «C'est vraiment plus pour les petits seins, c'est plus joli, ça fait plus bohème et naturel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire si on a une poitrine plus volumineuse, mais ça peut avoir l'air plus vulgaire, souligne Lily Langlois. Et si on a les seins tombants, c'est un gros non!» Outre les vedettes, la tendance cible donc davantage les jeunes de 20 ou 30 ans. «Mais il y a des femmes qui n'oseront jamais faire ça. Il faut être à l'aise avec son corps», ajoute-t-elle.

Est-ce encore choquant de voir une femme qui ne porte pas de soutien-gorge? «C'est de plus en plus bien vu. Mais si on porte un haut transparent et qu'on voit le mamelon, c'est sûr que ça choque. Même en boîte de nuit, c'est sûr que tout le monde va te regarder. On n'a pas fait ce cheminement-là», analyse la créatrice de style.