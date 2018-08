S'habiller sans se voir

Le regard d'un autre pour choisir ses vêtements

«Je veux une robe, pas de couleur vive, sans trop de motifs, qui arrive au-dessus du genou, qui soit assez fluide et confortable, indique Josée Boyer, 50 ans. Je cherche aussi des sandales blanches, noires ou grises, qui vont avec tout.» Et de résumer, dans un éclat de rire: «Je suis difficile, je sais ce que je veux. Je me souviens de ce que j'aimais», faisant allusion à la période où elle avait toutes ses capacités visuelles.

Josée Boyer a graduellement perdu la vue à partir de 2003, à cause de deux maladies: la cataracte et le glaucome. Aujourd'hui non-voyante, elle est agente de développement et de communication au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM). Ce regroupement offre, entre autres, un service d'aide bénévole pour épauler les aveugles au quotidien.

Pendant 13 ans, Josée Boyer a été accompagnée par la même bénévole pour magasiner. Mais celle-ci a arrêté. Alors, ce jour-là, c'est Guenièvre Sandré, une comédienne de 29 ans, qui lui prête main-forte. La jeune femme accompagne parfois des mal ou non-voyants au musée ou à l'épicerie, mais magasiner est une première.

«On a beaucoup jasé par téléphone, pour que j'explique mes goûts, précise Josée Boyer. Il faut établir une relation de confiance. Si quelqu'un nous dit ensuite que ça ne nous va pas, ce n'est pas plaisant...» Entre les deux femmes, le courant est passé. Elles se sont donc donné rendez-vous pour deux heures de magasinage. Bras à 90 degrés, Guenièvre Sandré dirige Josée, canne blanche à la main, jusqu'au magasin que cette dernière a choisi. Une enseigne qu'elle fréquentait avant de perdre la vue.

Imaginer les vêtements au toucher

Une fois à l'intérieur, Guenièvre Sandré s'attelle à décrire avec le plus de précision chaque robe qui pourrait plaire à Josée Boyer. «Celle-ci est rose, un peu comme la crème glacée aux framboises. Il y a plusieurs bretelles qui se croisent et des motifs de feuilles blanches et noires.» Elle en attrape une autre: «Celle-ci est bleu turquoise, avec une fermeture argentée à l'arrière. Elle est très simple, légère.» Dans le même temps, Josée Boyer touche les matières, les formes. «Le décolleté ne me plaît pas...», «La matière, on dirait un rideau!», «Elle est trop longue», commente-t-elle. Et le duo enchaîne ainsi avec une dizaine de modèles.

«Il y a tellement de nuances de couleurs qu'on n'avait pas avant que j'ai parfois de la misère à imaginer.»

Au toucher d'un haut à épaules dénudées, pièce que Josée Boyer n'a pas connue avant de perdre la vue, elle est déconcertée: «Mais c'est quoi? On dirait une jupe!»

Finalement, Josée Boyer file dans la cabine d'essayage avec cinq robes. «Celle-ci est belle! Elle vous va très bien et met votre teint en valeur», s'enthousiasme Guenièvre Sandré pendant que Josée Boyer essaie ces vêtements. Au bout du compte, elle repart avec trois robes: une rose, une noire, une tricolore à palmiers.

Le binôme se dirige alors dans une enseigne voisine et évite quelques personnes inattentives, yeux rivés sur le cellulaire, qui se dirigent droit sur Josée Boyer. Au passage, elle demande à Guenièvre Sandré: «Comment es-tu habillée, toi?» Les deux se mettent à la recherche de sandales. «Un jour, je n'étais pas réveillée et pressée, et j'ai mis deux sandales du même modèle, mais de couleurs différentes, et personne ne m'a rien dit avant que j'arrive au bureau!», se souvient-elle en riant. Elle prend toujours le soin d'acheter des pièces qui se marient avec tout. «Comme ça, je ne me casse pas la tête.» Au quotidien, elle utilise une application sur son cellulaire qui lui permet de détecter les couleurs. Elle pointe son téléphone vers le vêtement, et il lui annonce à voix haute la couleur.

Il lui arrive de faire du magasinage seule, mais cela est rare. «Seulement pour une veste noire, par exemple.» Pourquoi faire appel à un bénévole plutôt qu'à son entourage ou à un vendeur? Le vendeur n'a pas toujours le temps. Idem pour l'entourage. «Et puis, on veut être autonome. L'entourage a tendance à vouloir nous habiller selon ce qu'ils aiment, pas selon nos goûts. Je suis plus à l'aise avec une bénévole.» Josée Boyer a cependant déjà eu quelques expériences peu concluantes. «Certains ne décrivaient pas assez les vêtements. Et il faut être franc, nous dire si ça ne nous va pas.»

Elle n'a jamais été une grande fan de magasinage, mais elle reste coquette. Et surtout, elle veut renvoyer une image qui lui correspond. Ce qui lui manque le plus depuis qu'elle a perdu la vue? «Me voir dans le miroir et le regard des autres. Il a fallu faire le deuil.»

Source: Données de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2012.