 Grands magasins: le client est-il toujours roi? 

Et pourtant, au Canada, c'est encore près de 90% des achats de vêtements qui se font en magasin, indique Naoufel Remili, chargé de cours à l'École supérieure de mode ESG UQAM. «L'expérience en boutique, en théorie, est très importante pour toutes les marques, mais en réalité, ça diffère beaucoup d'un endroit à un autre. Ça dépend du produit, plus il est haut de gamme, plus le service sera soigné, dit-il. Chez Zara et H & M, on sait que les vêtements sont l'un par-dessus l'autre, et les gens n'ont pas beaucoup d'attentes lorsqu'ils s'y rendent, ils achètent de la fast-fashion à petits prix, ajoute-t-il. Alors que lorsqu'on va chez Harry Rosen ou Holt Renfrew, le client a des attentes, car il va dépenser un certain montant, il souhaite avoir de bons conseils.»

Nous sommes allée magasiner rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, dans cinq grandes enseignes populaires: La Baie d'Hudson, Gap, H & M, Simons et Zara. Nous avons essayé chemises, robes, jupes, t-shirts et pantalons, comme n'importe quelle cliente.

Une question de vendeurs, d'attentes et de coûts

Selon Marie-Ève Faust, directrice de l'École supérieure de mode ESG UQAM, on voit par expérience que les jeunes savent ce qu'ils veulent quand ils viennent en magasin, mais le coup de coeur en boutique existe toujours. «Surprenez-moi! Faites-moi vivre une expérience et découvrir de nouvelles choses. Il faut que les vendeurs soient attentifs aux clients, ils ne sont pas simplement là pour remettre de l'ordre dans les rayons, mais pour nous conseiller», estime-t-elle.

Pour le professeur Jocelyn Bellemare, aussi à l'École supérieure de mode, le manque de service est lié à l'économie actuelle et aux effets de mondialisation des marchés. «Les détaillants ont de la pression, ils sont dans la notion de la performance commerciale, alors on sauve des coûts. Le service à La Baie d'Hudson n'est même pas comparable à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années, car il était exceptionnel», rappelle-t-il. Le but, c'est de surpasser les attentes des clients. Le rôle des vendeurs est très important, car c'est le lien entre la marque et le produit, on devrait donc s'y attarder. «Il y a une rotation importante des vendeurs dans les grandes enseignes de mode, ils manquent de formation et le salaire est peu élevé», ajoute M. Bellemare.

Yany Grégoire, professeur agrégé à HEC Montréal, souligne l'importance du rôle des magasins flagships, qui sont le vaisseau amiral des grandes marques. Ils sont essentiels, car ils représentent leurs valeurs et leur identité. Leur objectif principal n'est pas de vendre, mais de montrer que la marque est forte et qu'elle est présente dans l'artère principale d'une grande ville, comme sur la 5e Avenue à New York, sur les Champs-Élysées à Paris ou dans la rue Sainte-Catherine à Montréal.

«L'atmosphère, le design, les vendeurs, tout doit incarner la marque. Le meilleur exemple est le magasin Apple, c'est très épuré, il ressemble à la marque, les vendeurs sont des petits "génies" très efficaces, ils nous aident à régler notre problème », explique M. Grégoire. Il signale que de nouvelles recherches américaines révèlent que les employés deviennent de véritables porte-étendard de la marque. «Ils doivent y ressembler et s'exprimer comme elle, si c'est une marque jeune et excitante, on ne sera pas choqué de se faire dire "Yo man", alors qu'une plus marque plus traditionnelle, ce sera "Bonjour, madame"», résume l'enseignant.

Se réinventer

Les experts pensent tous que le commerce de détail est là pour de bon, mais qu'il doit se réinventer. «Pour offrir une vraie expérience personnalisée et extraordinaire, le futur est dans la stratégie dite "omnicanal". C'est un endroit physique dans lequel on va intégrer des technologies, événements et interactions», explique Yany Grégoire.

Les magasins deviennent alors de beaux endroits de vie et de service, où l'objectif premier est de passer un bon moment et d'avoir envie d'y revenir. «Ces boutiques deviennent de véritables musées de la consommation, ils sont esthétiques, on s'y amuse, on se divertit et on en sort heureux», explique Naoufel Remili, qui rappelle que c'est une activité sociale que de faire les boutiques. Il cite quelques exemples: Frank And Oak, qui propose café et barbier dans certaines de ses boutiques, tout comme Club Monaco, qui dispose aussi d'un café. Il y a des cours de yoga chez lululemon et Lolë, un coin avec de beaux livres chez J Crew et, selon lui, il faudrait dans les boutiques de beaux fauteuils confortables (avec des écrans) pour ceux et celles qui accompagnent leurs amis ou leur conjoint.

