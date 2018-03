Look: des personnalités inspirantes

La comédienne de 26 ans aime la mode et ça se voit. Elle transmet ses différents looks sur son compte Instagram et s'exprime à travers ses vêtements. Elle arbore parfois une allure plus sport et décontractée, mais au cours de ses apparitions plus chics sur les tapis rouges, ses tenues sont toujours très soignées. Sarah-Jeanne Labrosse s'amuse avec les tendances du moment, mélange parfois un peu de vintage et de touches plus modernes, elle aime les lunettes - elle a collaboré avec la marque Bonlook - , elle tricote... « Elle devient une icône mode ! Elle s'affirme en même temps dans son métier d'actrice, mais aussi sur le plan de la mode. Ainsi, les gens la suivent pour ses rôles, mais aussi pour ses looks, estime la styliste Isabelle Gauvin. Avoir du style, c'est aussi savoir prendre des risques et ne pas toujours plaire à tout le monde. »