 Patinage artistique: l'habilleur de champions 

À sa façon, Mathieu Caron pourrait devenir le premier Canadien à occuper simultanément les trois marches du podium olympique. Le couturier signe les costumes de trois duos de patineurs du Canada. Les tenues des équipes des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Corée du Sud sont aussi le fruit de son imagination. Au total, il a conçu les costumes de huit couples de patinage artistique.

Dans l'atelier de sa petite entreprise Feeling Mathieu Caron, le créateur a savouré cette semaine le triomphe de Virtue et Moir au cours du programme long en danse sur glace qui a contribué à la médaille d'or canadienne en patinage artistique par équipe. Il raconte s'être mis au dessin au mois de juin pour concevoir la robe rouge tirant sur le bordeaux de l'athlète de London, en Ontario. On parle d'un travail d'environ quatre mois, avant les essayages sur glace. « Après, je laisse aller les costumes. Ils ne m'appartiennent plus. Je donne à chaque patineur sa petite trousse d'aiguilles, le nécessaire à repriser que j'appelle le petit kit de survie. C'est rare, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver », explique Mathieu Caron.

Dans le cas de Virtue et Moir, il explique que le design des costumes a été imaginé en ayant en tête un tango contemporain. Il a l'habitude de concevoir les croquis avec l'apport des chorégraphes et des entraîneurs. Il faut aussi tenir compte de la morphologie des athlètes, de la musculation à mettre en valeur, explique-t-il.

« J'ai commencé par trouver l'essence des patineurs en me rapprochant du film Moulin rouge, mais pas trop. J'ai l'habitude de d'abord monter ce qu'on appelle communément une "mood board". Le défi est de parvenir à trouver l'équilibre entre le programme de danse et la musique. »

LA VALSE ET LE GOLF

C'est un peu le hasard qui a voulu que cet ancien danseur devienne un designer de haute couture qui compte des athlètes parmi ses clients. Il se souvient qu'il aimait accompagner sa grand-mère au magasin de tissus. Il aimait les pochettes de patron. À 8 ans, il a commencé à pratiquer la danse sociale. Et comme il avait du talent pour le dessin, il s'est mis à crayonner. Chemin faisant, il est devenu danseur professionnel de valse.

« J'ai commencé à confectionner mes costumes de danse, puis ceux des amis. Je me souviens que j'avais été impressionné par les prestations aux Jeux olympiques d'Atlanta, en 1996. C'était l'année où Céline Dion a chanté à la cérémonie. »

« Je me suis inscrit au programme collégial de design et mes créations ont pris de l'expansion tranquillement. Avant d'avoir ma propre ligne, j'ai oeuvré dans l'univers du golf. Ç'a l'air de rien, un polo, mais leurs habits n'ont rien de simple. »

Entouré d'une douzaine d'employés, Mathieu Caron peut aujourd'hui compter sur son bras droit, la chargée de projet Isabelle Langevin. C'est elle qui donne vie aux croquis. C'est sans oublier les couturières et les artisans aux doigts de fée qui apposent une à une les pierres de style Swarovski.

« On a tous les yeux rivés sur le téléviseur quand il y a une compétition. C'est indescriptible ce qu'on ressent comme émotions. Il m'arrive d'avoir les larmes aux yeux en regardant les numéros de style ballroom. Il y a un peu de nous là-dedans », confie Isabelle Langevin.

En plus des magiciens de la glace, Mathieu Caron continue d'habiller des danseurs professionnels. Il reçoit aussi dans ses ateliers des futures mariées. Un rêve ? Habiller des chanteuses internationales pour la scène. « Je pense à Beyoncé, à Céline bien entendu », souhaite-t-il à haute voix.

L'AGRAFE-GATE

Mathieu Caron a baptisé l'événement « l'agrafe-gate. » Il écoutait en direct la performance du duo Yura Min et Alexander Gamelin, dimanche, quand la bretelle de la patineuse habillée de rouge a glissé de son épaule.

« Elle avait mal agrafé sa robe, mais il n'y avait aucun risque qu'elle se retrouve nue contrairement à ce que certains ont pu avancer. Il y a une bretelle qu'on ne voit pas de couleur chair qui passe au niveau du dos, qui retient le tout, explique le designer. J'ai échangé avec Yuri après le numéro et on a rigolé. Elle a dit que l'incident lui a permis de se faire connaître. »

Par acquit de conscience, il a tout de même écrit à tous ses patineurs pour leur rappeler de s'assurer d'attacher toutes les agrafes.