 Fashion Week: défilé nautique classique pour Ralph Lauren 

Agrandir

Tout dans le défilé de la Fashion Week de Ralph Lauren renvoyait à la sortie en yacht et à la luxueuse résidence qu'il détient sur la côte jamaïcaine. Blanc et bleu étaient au coeur de la collection, présentée devant la papesse de la mode Anna Wintour ou des actrices comme Hilary Swank et Rachel Brosnahan.

Photo AFP